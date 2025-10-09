Este miércoles, la Cámara de Diputados vivió una jornada clave: la oposición logró aprobar en general la reforma que busca limitar el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del presidente Javier Milei, pero un artículo central del proyecto no alcanzó la mayoría absoluta necesaria, por lo que la iniciativa no pudo convertirse en ley y debe volver al Senado.
El artículo 3, que estipula plazos de 90 días y la ratificación explícita de ambas cámaras para que los DNU sigan vigentes, cosechó 127 votos a favor —dos votos menos de los requeridos— y quedó truncado en su aprobación en particular.
Cómo votó cada diputado el artículo de la reforma que pretende limitar el uso de los DNU por parte de Milei
Agost Carreño, Oscar – Encuentro Federal – Córdoba – Afirmativo
Aguirre, Hilda – Unión Por La Patria – La Rioja – Afirmativo
Ali, Ernesto “Pipi” – Unión Por La Patria – San Luis – Afirmativo
Alianiello, Eugenia – Unión Por La Patria – Chubut – Afirmativo
Allende, Walberto – Unión Por La Patria – San Juan – Afirmativo
Alonso, Constanza María – Unión Por La Patria – Buenos Aires – Afirmativo
Araujo Hernández, Jorge Neri – Unión Por La Patria – Tierra Del Fuego – Afirmativo
Arrieta, Lourdes Micaela – Coherencia – Mendoza – Afirmativo
Arroyo, Daniel – Unión Por La Patria – Buenos Aires – Afirmativo
Aubone, Ana Fabiola – Unión Por La Patria – San Juan – Afirmativo
Aveiro, Martin – Unión Por La Patria – Mendoza – Afirmativo
Ávila, Fernanda – Unión Por La Patria – Catamarca – Afirmativo
Barletta, Mario – Unidos Santa Fe – Afirmativo
Basterra, Luis Eugenio – Unión Por La Patria – Formosa – Afirmativo
Brugge, Juan Fernando – Encuentro Federal – Córdoba – Afirmativo
Cafiero, Santiago – Unión Por La Patria – Buenos Aires – Afirmativo
Campitelli, Celia – Unión Por La Patria – Santiago Del Estero – Afirmativo
Carbajal, Fernando – Democracia Para Siempre – Formosa – Afirmativo
Carignano, Florencia – Unión Por La Patria – Santa Fe – Afirmativo
Carrizo, Ana Carla – Democracia Para Siempre – C.A.B.A. – Afirmativo
Carro, Pablo – Unión Por La Patria – Córdoba – Afirmativo
Casas, Sergio Guillermo – Unión Por La Patria – La Rioja – Afirmativo
Castagneto, Carlos Daniel – Unión Por La Patria – Buenos Aires – Afirmativo
Castillo, Christian – Pts-Frente De Izquierda Unidad – Buenos Aires – Afirmativo
Chaher, Leila – Unión Por La Patria – Jujuy – Afirmativo
Chica, Jorge – Unión Por La Patria – San Juan – Afirmativo
Chomiak, María Luisa – Unión Por La Patria – Chaco – Afirmativo
Cisneros, Carlos – Unión Por La Patria – Tucumán – Afirmativo
Cobos, Julio – Ucr – Unión Cívica Radical – Mendoza – Afirmativo
Coletta, Mariela – Democracia Para Siempre – C.A.B.A. – Afirmativo
Coli, Marcela – Democracia Para Siempre – La Pampa – Afirmativo
Daives, Ricardo – Unión Por La Patria – Santiago Del Estero – Afirmativo
De La Sota, Natalia – Encuentro Federal – Córdoba – Afirmativo
De Mendieta, Mercedes – Izquierda Socialista Fit-Unidad – C.A.B.A. – Afirmativo
Estévez, Gabriela Beatriz – Unión Por La Patria – Córdoba – Afirmativo
Estrada, Emiliano – Unión Por La Patria – Salta – Afirmativo
Fein, Monica – Encuentro Federal – Santa Fe – Afirmativo
Fernández Patri, Ramiro – Unión Por La Patria – Formosa – Afirmativo
Ferraro, Maximiliano – Coalición Cívica – C.A.B.A. – Afirmativo
Frade, Mónica – Coalición Cívica – Buenos Aires – Afirmativo
Freites, Andrea – Unión Por La Patria – Tierra Del Fuego – Afirmativo
Gaillard, Ana Carolina – Unión Por La Patria – Entre Ríos – Afirmativo
García Aresca, Ignacio – Encuentro Federal – Córdoba – Afirmativo
Ginocchio, Silvana Micaela – Unión Por La Patria – Catamarca – Afirmativo
Giordano, Juan Carlos – Izquierda Socialista Fit-Unidad – Buenos Aires – Afirmativo
Giuliano, Diego A. – Unión Por La Patria – Santa Fe – Afirmativo
Glinski, Jose – Unión Por La Patria – Chubut – Afirmativo
Gollan, Daniel – Unión Por La Patria – Buenos Aires – Afirmativo
González, Gustavo Carlos Miguel – Unión Por La Patria – Santa Cruz – Afirmativo
Gutiérrez, Carlos – Encuentro Federal – Córdoba – Afirmativo
Gutiérrez, Ramiro – Unión Por La Patria – Buenos Aires – Afirmativo
Hagman, Itai – Unión Por La Patria – C.A.B.A. – Afirmativo
Heller, Carlos – Unión Por La Patria – C.A.B.A. – Afirmativo
Herrera, Bernardo José – Unión Por La Patria – Santiago Del Estero – Afirmativo
Herrera, Ricardo – Unión Por La Patria – La Rioja – Afirmativo
Ianni, Ana María – Unión Por La Patria – Santa Cruz – Afirmativo
Iparraguirre, Rogelio – Unión Por La Patria – Buenos Aires – Afirmativo
Juliano, Pablo – Democracia Para Siempre – Buenos Aires – Afirmativo
Kirchner, Máximo Carlos – Unión Por La Patria – Buenos Aires – Afirmativo
Ledesma, Tomas – Unión Por La Patria – Entre Ríos – Afirmativo
Leiva, Aldo – Unión Por La Patria – Chaco – Afirmativo
Litza, Mónica – Unión Por La Patria – Buenos Aires – Afirmativo
López Rodríguez, Dante – Unión Por La Patria – Catamarca – Afirmativo
Macha, Mónica – Unión Por La Patria – Buenos Aires – Afirmativo
Manrique, Mario – Unión Por La Patria – Buenos Aires – Afirmativo
Marin, Varinia Lis – Unión Por La Patria – La Pampa – Afirmativo
Marino, Juan – Unión Por La Patria – Buenos Aires – Afirmativo
Martínez, German Pedro – Unión Por La Patria – Santa Fe – Afirmativo
Marziotta, Gisela – Unión Por La Patria – C.A.B.A. – Afirmativo
Massot, Nicolás – Encuentro Federal – Buenos Aires – Afirmativo
Mastaler, Magali – Unión Por La Patria – Santa Fe – Afirmativo
Mirabella, Roberto – Defendamos Santa Fe – Santa Fe – Afirmativo
Molle, Matías – Unión Por La Patria – Buenos Aires – Afirmativo
Montoto, María Luisa – Unión Por La Patria – Santiago Del Estero – Afirmativo
Monzo, Emilio – Encuentro Federal – Buenos Aires – Afirmativo
Monzón, Roxana – Unión Por La Patria – Buenos Aires – Afirmativo
Moran, Micaela – Unión Por La Patria – Buenos Aires – Afirmativo
Moreau, Cecilia – Unión Por La Patria – Buenos Aires – Afirmativo
Moreau, Leopoldo – Unión Por La Patria – Buenos Aires – Afirmativo
Moyano, Nilda – Unión Por La Patria – Santiago Del Estero – Afirmativo
Neder, Estela Mary – Unión Por La Patria – Santiago Del Estero – Afirmativo
Noblega, Sebastián – Unión Por La Patria – Catamarca – Afirmativo
Oliveto Lago, Paula – Coalición Cívica – C.A.B.A. – Afirmativo
Osuna, Blanca Inés – Unión Por La Patria – Entre Ríos – Afirmativo
Pagano, Marcela Marina – Coherencia – Buenos Aires – Afirmativo
Palazzo, Sergio Omar – Unión Por La Patria – Buenos Aires – Afirmativo
Paponet, Liliana – Unión Por La Patria – Mendoza – Afirmativo
Parola, María Graciela – Unión Por La Patria – Formosa – Afirmativo
Passo, Marcela Fabiana – Unión Por La Patria – Buenos Aires – Afirmativo
Paulon, Esteban – Encuentro Federal – Santa Fe – Afirmativo
Pedrali, Gabriela – Unión Por La Patria – La Rioja – Afirmativo
Pedrini, Juan Manuel – Unión Por La Patria – Chaco – Afirmativo
Penacca, Paula Andrea – Unión Por La Patria – C.A.B.A. – Afirmativo
Pereyra, Julio – Unión Por La Patria – Buenos Aires – Afirmativo
Pichetto, Miguel Ángel – Encuentro Federal – Buenos Aires – Afirmativo
Pokoik, Lorena – Unión Por La Patria – C.A.B.A. – Afirmativo
Polini, Juan Carlos – Democracia Para Siempre – Chaco – Afirmativo
Potenza, Luciana – Unión Por La Patria – Buenos Aires – Afirmativo
Propato, Agustina Lucrecia – Unión Por La Patria – Buenos Aires – Afirmativo
Randazzo, Florencio – Encuentro Federal – Buenos Aires – Afirmativo
Rauschenberger, Ariel – Unión Por La Patria – La Pampa – Afirmativo
Ripoll, Vilma – Mst – Frente De Izquierda Y Trabajadores Unidad – Buenos Aires – Afirmativo
Romero, Jorge Antonio – Unión Por La Patria – Corrientes – Afirmativo
Sánchez, Roberto Antonio – Ucr – Unión Civica Radical – Tucumán – Afirmativo
Sand, Nancy – Unión Por La Patria – Corrientes – Afirmativo
Santoro, Leandro – Unión Por La Patria – C.A.B.A. – Afirmativo
Selva, Sabrina – Unión Por La Patria – Buenos Aires – Afirmativo
Siley, Vanesa Raquel – Unión Por La Patria – Buenos Aires – Afirmativo
Snopek, Guillermo – Unión Por La Patria – Jujuy – Afirmativo
Soria, Martin – Unión Por La Patria – Rio Negro – Afirmativo
Stolbizer, Margarita – Encuentro Federal – Buenos Aires – Afirmativo
Strada, Julia – Unión Por La Patria – Buenos Aires – Afirmativo
Tailhade, Rodolfo – Unión Por La Patria – Buenos Aires – Afirmativo
Tavela, Danya – Democracia Para Siempre – Buenos Aires – Afirmativo
Todero, Pablo – Unión Por La Patria – Neuquén – Afirmativo
Tolosa Paz, Victoria – Unión Por La Patria – Buenos Aires – Afirmativo
Toniolli, Eduardo – Unión Por La Patria – Santa Fe – Afirmativo
Valdés, Eduardo Félix – Unión Por La Patria – C.A.B.A. – Afirmativo
Vargas Matyi, Brenda – Unión Por La Patria – Buenos Aires – Afirmativo
Vilca, Alejandro – Pts-Frente De Izquierda Unidad – Jujuy – Afirmativo
Volnovich, Luana – Unión Por La Patria – Buenos Aires – Afirmativo
Yasky, Hugo – Unión Por La Patria – Buenos Aires – Afirmativo
Yedlin, Pablo Raúl – Unión Por La Patria – Tucumán – Afirmativo
Yutrovic, Carolina – Unión Por La Patria – Tierra Del Fuego – Afirmativo
Zabala Chacur, Natalia – Unión Por La Patria – San Luis – Afirmativo
Zaracho, Natalia – Unión Por La Patria – Buenos Aires – Afirmativo
Zulli, Christian Alejandro – Unión Por La Patria – Corrientes – Afirmativo
Ajmechet, Sabrina – Pro – C.A.B.A. – Negativo
Almirón, Lisandro – La Libertad Avanza – Corrientes – Negativo
Ansaloni, Pablo – La Libertad Avanza – Buenos Aires – Negativo
Arabia, Damián – Pro C.A.B.A. – Negativo
Arancibia Rodríguez, Alberto Gustavo – La Libertad Avanza – San Luis – Negativo
Araujo, María Fernanda – La Libertad Avanza – C.A.B.A. – Negativo
Ardohain, Martin – Pro – La Pampa – Negativo
Arjol, Martin – Liga Del Interior Eli – Misiones – Negativo
Avico, Belén – Pro – Córdoba – Negativo
Ávila, Jorge Antonio – Encuentro Federal – Chubut – Negativo
Bachey, Karina Ethel – Pro – San Luis – Negativo
Baldassi, Héctor W. – Pro – Córdoba – Negativo
Ballejos, Nancy – Pro – Entre Ríos – Negativo
Benedit, Beltrán – La Libertad Avanza – Entre Ríos – Negativo
Benegas Lynch, Bertie – La Libertad Avanza – Buenos Aires – Negativo
Besana, Gabriela – Pro – Buenos Aires – Negativo
Bianchetti, Emmanuel – Pro – Misiones – Negativo
Bonacci, Rocío – La Libertad Avanza – Santa Fe – Negativo
Bongiovanni, Alejandro – Pro – Santa Fe – Negativo
Bornoroni, Gabriel – La Libertad Avanza – Córdoba – Negativo
Brambilla, Sofia – Pro – Corrientes – Negativo
Campero, Mariano – Liga Del Interior Eli – Tucumán – Negativo
Capozzi, Sergio Eduardo – Pro – Rio Negro – Negativo
Cervi, Pablo – Liga Del Interior Eli – Neuquén – Negativo
Correa Llano, Facundo – La Libertad Avanza – Mendoza – Negativo
D’Alessandro, Carlos – Coherencia – San Luis – Negativo
De Sensi, María Florencia – Pro – Buenos Aires – Negativo
Diez, Romina – La Libertad Avanza – Santa Fe – Negativo
Emma, Nicolás – La Libertad Avanza – C.A.B.A. – Negativo
Falcone, Eduardo – Mid – Movimiento De Integración Y Desarrollo – Buenos Aires – Negativo
Fernández Molero, Daiana – Pro – C.A.B.A. – Negativo
Ferreyra, Alida – La Libertad Avanza – C.A.B.A. – Negativo
Figueroa Casas, Germana – Pro – Santa Fe – Negativo
Finocchiaro, Alejandro – Pro – Buenos Aires – Negativo
García, Carlos – La Libertad Avanza – Chaco – Negativo
Garramuño, Ricardo – Somos Fueguinos – Tierra Del Fuego – Negativo
Garrido, José Luis – Por Santa Cruz – Santa Cruz – Negativo
Giorgi, Melina – Democracia Para Siempre – Santa Fe – Negativo
Giudici, Silvana – Pro – C.A.B.A. – Negativo
González, Álvaro – Pro – C.A.B.A. – Negativo
González, Gerardo Gustavo – Coherencia – Formosa – Negativo
Huesen, Gerardo – La Libertad Avanza – Tucumán – Negativo
Ibañez, María Cecilia – La Libertad Avanza – Córdoba – Negativo
Iglesias, Fernando Adolfo – Pro – C.A.B.A. – Negativo
Klipauka Lewtak, Florencia – La Libertad Avanza – Misiones – Negativo
Laspina, Luciano Andrés – Pro – Santa Fe – Negativo
Lemoine, Lilia – La Libertad Avanza – Buenos Aires – Negativo
Llano, Mercedes – La Libertad Avanza – Mendoza – Negativo
Lospennato, Silvia – Pro – Buenos Aires – Negativo
Macyszyn, Lorena – La Libertad Avanza – Buenos Aires – Negativo
Maquieyra, Martin – Pro – La Pampa – Negativo
Márquez, Nadia – La Libertad Avanza – Neuquén – Negativo
Martínez, Álvaro – La Libertad Avanza – Mendoza – Negativo
Mayoraz, Nicolás – La Libertad Avanza – Santa Fe – Negativo
Menem, Martin – La Libertad Avanza – La Rioja – Negativo
Milman, Gerardo – Pro – Buenos Aires – Negativo
Montenegro, Guillermo – La Libertad Avanza – Buenos Aires – Negativo
Monti, Francisco – Liga Del Interior Eli – Catamarca – Negativo
Moreno, María De Los Ángeles – Producción y Trabajo – San Juan – Negativo
Moreno Ovalle, Julio – La Libertad Avanza – Salta – Negativo
Nieri, Lisandro – Ucr – Unión Cívica Radical – Mendoza – Negativo
Omodeo, Paula – Creo Tucumán – Negativo
Orozco, Emilia – La Libertad Avanza – Salta – Negativo
Pauli, Santiago – La Libertad Avanza – Tierra Del Fuego – Negativo
Peluc, José – La Libertad Avanza – San Juan – Negativo
Picat, Luis Albino – Liga Del Interior Eli – Córdoba – Negativo
Picon Martinez, Nancy Viviana – Producción y Trabajo – San Juan – Negativo
Piparo, Carolina – La Libertad Avanza – Buenos Aires – Negativo
Prades, C. Facundo – Por Santa Cruz – Santa Cruz – Negativo
Quintar, Manuel – La Libertad Avanza – Jujuy – Negativo
Quiroz, Marilu – Pro – Chaco – Negativo
Razzini, Verónica – Futuro y Libertad – Santa Fe – Negativo
Ritondo, Cristian A. – Pro – Buenos Aires – Negativo
Rodríguez Machado, Laura – Pro – Córdoba – Negativo
Romero, Ana Clara – Pro – Chubut – Negativo
Sánchez Wrba, Javier – Pro – Buenos Aires – Negativo
Santillán Juárez Brahim, Juliana – La Libertad Avanza – Buenos Aires – Negativo
Santilli, Diego – Pro – Buenos Aires – Negativo
Santurio, Santiago – La Libertad Avanza – Buenos Aires – Negativo
Sotolano, María – Pro – Buenos Aires – Negativo
Tortoriello, Aníbal – Pro – Rio Negro – Negativo
Tournier, José Federico – Liga Del Interior Eli – Corrientes – Negativo
Treffinger, Cesar – La Libertad Avanza – Chubut – Negativo
Vasquez, Patricia – Pro – Buenos Aires – Negativo
Verasay, Pamela Fernanda – Ucr – Unión Cívica Radical – Mendoza – Negativo
Vidal, María Eugenia – Pro – C.A.B.A. – Negativo
Villaverde, Lorena – La Libertad Avanza – Rio Negro – Negativo
Yeza, Martin – Pro – Buenos Aires – Negativo
Zago, Oscar – Mid – Movimiento De Integración y Desarrollo – C.A.B.A. – Negativo
Zapata, Carlos Raúl – La Libertad Avanza – Salta – Negativo
Arrua, Alberto – Innovación Federal – Misiones – Abstención
Banfi, Karina – Ucr – Unión Cívica Radical – Buenos Aires – Abstención
Benedetti, Atilio – Ucr – Unión Cívica Radical – Entre Ríos – Abstención
Borrego, Victoria – Coalición Cívica – Buenos Aires – Abstención
Brouwer De Koning, Gabriela – Ucr – Unión Cívica Radical – Córdoba – Abstención
Campagnoli, Marcela – Coalición Cívica – Buenos Aires – Abstención
Carrizo, Soledad – Ucr – Unión Cívica Radical – Córdoba – Abstención
Cipolini, Gerardo – Ucr – Unión Cívica Radical – Chaco – Abstención
De Loredo, Rodrigo – Ucr – Unión Cívica Radical – Córdoba – Abstención
Fernández, Carlos Alberto – Innovación Federal – Misiones – Abstención
López, Juan Manuel – Coalición Cívica – Buenos Aires – Abstención
Quetglas, Fabio José – Ucr – Unión Cívica Radical – Buenos Aires – Abstención
Reyes, Roxana – Ucr – Unión Cívica Radical – Santa Cruz – Abstención
Ruiz, Yamila – Innovación Federal – Misiones – Abstención
Sarapura, Natalia Silvina – Ucr – Unión Cívica Radical – Jujuy – Abstención
Tetaz, Martin Alberto – Ucr – Unión Cívica Radical – C.A.B.A. – Abstención
Vancsik, Daniel – Innovación Federal – Misiones – Abstención
Aguirre, Manuel Ignacio – Democracia Para Siempre – Corrientes – Ausente
Antola, Marcela – Democracia Para Siempre – Entre Ríos – Ausente
Bermejo, Adolfo – Unión Por La Patria – Mendoza – Ausente
Bertoldi, Tanya – Unión Por La Patria – Neuquén – Ausente
Bordet, Gustavo – Unión Por La Patria – Entre Ríos – Ausente
Calletti, Pamela – Innovación Federal – Salta – Ausente
Chumpitaz, Gabriel Felipe – Futuro y Libertad – Santa Fe – Ausente
Domingo, Agustín – Innovación Federal – Rio Negro – Ausente
Espert, José Luis – La Libertad Avanza – Buenos Aires – Ausente
Fernández, Agustín – Independencia – Tucumán – Ausente
Fernández, Elia Marina – Independencia – Tucumán – Ausente
Gómez, José – Unión Por La Patria – Santiago Del Estero – Ausente
Llancafilo, Osvaldo – Movimiento Popular Neuquino – Neuquén – Ausente
López Murphy, Ricardo Hipólito – Republicanos Unidos – C.A.B.A. – Ausente
Manes, Facundo – Democracia Para Siempre – Buenos Aires – Ausente
Medina, Gladys – Independencia – Tucumán – Ausente
Morchio, Francisco – Encuentro Federal – Entre Ríos – Ausente
Núñez, José – Pro – Santa Fe – Ausente
Outes, Pablo – Innovación Federal – Salta – Ausente
Ponce, María Celeste – La Libertad Avanza – Córdoba – Ausente
Rizzotti, Jorge – Democracia Para Siempre – Jujuy – Ausente
Torres, Alejandra – Encuentro Federal – Córdoba – Ausente
Vega, Yolanda – Innovación Federal – Salta – Ausente