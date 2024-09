Compró una casa prefabricada en Mendoza, se indignó cuando se la entregaron y lo compartió en las redeso viral A través de un video de TikTok una mujer mostró las condiciones de la propiedad que había adquirido y recibió miles de reacciones.

Lo que debía ser el sueño de tener una casa propia en Mendoza terminó convirtiéndose en una pesadilla para esta joven, que decidió comprar una casa prefabricada. Como muchas personas que buscan una opción rápida y económica para tener su vivienda, esta chica optó por este tipo de construcción con la expectativa de que cumpliría con las promesas del vendedor. Sin embargo, lo que encontró al recibir su propiedad estuvo lejos de sus expectativas.

La casa prefabricada, una opción cada vez más popular en muchas partes del mundo por su facilidad y bajo costo, se presentó ante la joven con una serie de defectos graves que la dejaron completamente indignada. Lo que comenzó como un proyecto ilusionante, terminó siendo un motivo de frustración y desilusión cuando vio las deplorables condiciones en las que se encontraba la vivienda.

Al recibir la casa, la mujer no tardó en notar una serie de defectos que revelaban la baja calidad de la construcción. En su video de TikTok, comenzó mostrando la puerta principal, que estaba rota. “Se desarmó al otro día de haberla comprado”, relató con indignación. Pero esto era solo el comienzo. Al inspeccionar las paredes exteriores, descubrió que las maderas de un costado se encontraban dobladas y mal ajustadas, como si hubieran sido instaladas sin el cuidado necesario.

El interior de la casa no estaba en mejores condiciones. Las paredes habían sido fijadas al piso con anclajes de fierro, un método improvisado que no daba la estabilidad que debería tener una vivienda. Para empeorar las cosas, el techo presentaba tablas de madera mal colocadas, algunas dobladas, lo que evidenciaba una construcción deficiente.

La mujer logró, no solo desahogar su frustración, sino también generar un debate sobre la calidad de las casas prefabricadas y la transparencia en las transacciones inmobiliarias.

La indignación de esta chica provocó empatía entre los usuarios de la red social china, donde también recibió una lluvia de comentarios llenos de sugerencias y consejos para enfrentar la situación. Al ver las condiciones de la casa, muchos seguidores le recomendaron tomar acciones legales.

El video generó tanta repercusión que alcanzó los 46,5 mil “me gusta”, aproximadamente 3.000 comentarios y 87,8 mil reproducciones en la red social.