Piden devolver pasaportes por una falla en la tinta de seguridad Afecta a miles de viajeros. La falla impide su lectura en escáneres. RENAPER obliga a devolverlos para ser reemplazados sin costo.

El Gobierno Nacional solicitó la devolución de miles de pasaportes pertenecientes a la serie AAL debido a una falla de seguridad en su fabricación que compromete su validez internacional. Según el informe, la falla es invisible al ojo humano pero detectable por los equipos de lectura en puestos migratoriales.

Este error podría significar una vulneración en la seguridad que tiene hoy el pasaporte argentino para viajar a al menos 170 países sin visa.

El incidente fue provocado por una partida defectuosa de tinta negra de seguridad, suministrada por un proveedor alemán. Según se confirmó ayer, aunque el problema no afecta a la totalidad de las impresiones (se estiman entre 5.000 y 6.000 afectados reales), el RENAPER no tiene certeza de cuáles documentos específicos presentan la imperfección dentro del universo comprometido. A esto se suma el descontento por el elevado costo de los pasaportes, que oscila entre $70.000 para el trámite regular y hasta $250.000 en la versión exprés, lo que contrasta con la deficiente calidad de los documentos defectuosos.

El alerta, reportado inicialmente por el Consulado argentino en San Pablo, afecta a un universo de más de 200 mil documentos que están bajo revisión. Las numeraciones potencialmente comprometidas son: AAL314778 hasta AAL346228; AAL400000 hasta AAL607599 y AAL616000 al AAL620088.

El Gobierno solicitó a todas las personas con pasaportes dentro de esos rangos numéricos que los presenten al RENAPER (o a los consulados, si residen en el exterior) para su verificación. Si el documento está correcto, será devuelto. Si presenta la falla de tinta, el RENAPER imprimirá uno nuevo sin costo y lo remitirá al ciudadano afectado. Fuentes oficiales afirmaron que la situación productiva “se encuentra resuelta” desde hace varias semanas y la producción continúa con normalidad.

El caso tomó conocimiento público el viernes en redes sociales. Tras ello, el diputado nacional de Hacemos por nuestro País Esteban Paulón realizó un pedido de informes al denunciar que el Gobierno está “dejando a (los argentinos) en el mundo sin documentación”.

En su proyecto de resolución -que también firmó su compañera de bloque Mónica Fein- le pidió al director del Renaper, Pablo Luis Santos, que informe ante el Congreso nacional sobre “los más de 60.000 pasaportes mal confeccionados y su posterior retiro de circulación”. El Gobierno, sin embargo, indicó que son 5500 los documentos afectados.