Confirmado: en octubre se suma un fin de semana XL El Gobierno trasladó el feriado del 12 de octubre, que cae domingo, al viernes 10.

El Gobierno nacional dio un giro en su política de feriados que permitirá sumar en octubre un fin de semana largo. A través del Decreto 614/2025. publicado el miércoles pasado, se dispuso que los feriados trasladables que coincidan con sábados o domingos podrán moverse al lunes inmediato posterior o al viernes inmediato anterior, según lo determine la autoridad de aplicación. Por eso, el 12 de octubre que se celebra el Día del Respeto de la Diversidad Cultural, que este año cae domingo, suma un descanso XL al calendario de feriados.

Ayer se confirmó que el viernes previo al 12 de octubre, es decir el 10 de octubre, será feriado nacional. De esta manera se conforma un nuevo fin de semana largo.

La resolución oficial determina que en octubre habrá fin de semana largo de tres días del viernes 10 al domingo 12 de octubre. El Gobierno intenta así promover el turismo, en medio de una fuerte crecimiento de los gastos en el exterior por turismo y compras con tarjeta, que este año duplican a los de 2024.

El Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, destacó “el nuevo fin de semana largo es crucial para la industria turística, ya que permite desestacionalizar la oferta y activar las economías regionales de todo el país”.

“Los fines de semana largo generan un movimiento turístico que repercute de manera positiva en toda la cadena de valor del segmento. Alojamiento, gastronomía, transporte, guías y excursiones se ven beneficiadas con la medida”, completó.

En el calendario de feriados trasladables queda el 20 de noviembre (jueves) Día de la Soberanía Nacional se traslada al lunes 24 (trasladable y 21 de noviembre (feriado con fines turísticos).