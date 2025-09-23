Confirmaron la realización del juicio en ausencia contra los acusados del atentado a la AMIA La defensa había apelado por considerar inconstitucional la ley que permitirá juzgar a diez iraníes y libaneses prófugos desde 2006. Ahora la Fiscalía podrá avanzar con el pedido de elevación a juicio.

La Cámara Federal porteña confirmó este martes el juicio en ausencia contra los iraníes y libaneses acusados por el atentado del 18 de julio de 1994 a la AMIA. Así quedó ratificada la decisión del juez Daniel Rafecas, y quedó allanado el camino para que la Fiscalía procese y pida elevar el caso a la etapa de debate oral y público.

La Sala I, con la firma de los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens, validó la Ley 27.784 sancionada por el Congreso de la Nación, que incorporó la modalidad del juicio en ausencia al régimen procesal argentino.

La defensa oficial de los imputados había apelado la resolución del juez Rafecas. Los abogados plantearon la inconstitucionalidad de dicha ley por considerarla violatoria del principio de legalidad y del debido proceso.

En su fallo de este martes, la Cámara Federal señaló que no es ley ad hoc para juzgar solamente el atentado a la AMIA. Explicaron que la norma reviste carácter general y abstracto y resulta aplicable a cualquier caso con graves violaciones a los derechos humanos y crímenes organizados.

Respecto a la garantía de defensa en juicio, los jueces entendieron que estará garantizada la presencia constante, efectiva y activa de letrados defensores.

Los 10 acusados son Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar.

Sobre ellos pesa una alerta roja de Interpol y pedido de captura internacional desde 2006, pero nunca fueron detenidos. Varios son funcionarios del gobierno de Irán y otros lo fueron cuando ocurrió el atentado.

Fuente: Infobae