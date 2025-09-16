Consulta aquí el padrón electoral definitivo: enterate dónde votás en San Juan Ya fue publicado por la Justicia Electoral.

Los argentinos votan el 26 de octubre de 2025 en Elecciones Legislativas para renovar bancas en el Congreso de la Nación. Se trata de 127 nuevos diputados que se elegirán y 24 senadores.

En el caso de San Juan, son 3 bancas: se renuevan los cargos de los legisladores Walberto Allende (PJ), Fabiola Aubone (PJ) y María de los Ángeles Moreno (Orreguismo).

La Cámara Nacional Electoral (CNE) publicó los padrones definitivos.

¿Cómo consultar dónde votar en San Juan?

Los habitantes de San Juan pueden verificar su lugar de votación a través de los siguientes medios:

Por WhatsApp lo pueden hacer utilizando el chatbot oficial “Vot-A” al número +54 911 2455-4444. Al iniciar la conversación con la palabra “hola”, podrán obtener información sobre su lugar de votación, autoridades de mesa y otros detalles del proceso electoral.

Podés ingresar a www.padron.gob.ar y hacer la consulta

Fechas a tener en cuenta