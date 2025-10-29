Crimen de Cecilia Strzyzowski: detuvieron al abogado de uno de los Sena por filmar en el juicio Se está llevando adelante el proceso de selección de los jurados en una audiencia privada. Por seguridad, no se puede transmitir ni grabar.

Escándalo en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco: detuvieron a uno de los abogados de Emerenciano Sena por filmar dentro de la sala.

El proceso está atravesando una audiencia privada donde se seleccionarán a los jurados. Es por ello que, para mayor seguridad, está prohibido transmitir ni grabar en el lugar.

El acusado es Nicolás Boniardi Cabra, quien integra el equipo Ricardo Osuna, defensor del líder del clan Sena.

Durante la segunda jornada del juicio, que se lleva adelante este miércoles, la Policía le secuestró el celular con el que realizó las filmaciones y quedó detenido.

El jurado popular estará compuesto por 12 titulares y 6 suplentes, quienes serán los encargados de evaluar las pruebas y emitir el veredicto sobre los siete imputados.