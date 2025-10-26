Cristian Andino: “Fue una patriada que hemos llevado a cabo con mucho esfuerzo” El candidato electo a diputado nacional por Fuerza San Juan, obtuvo el 34,5% de los votos en San Juan. Agradeció a la militancia y a los intendentes.

Lógicamente con la alegría lógica por el triunfo, Cristian Andino, diputado electo por Fuerza San Juan, expresó su emoción por los resultados obtenidos y le agradeció a la militancia y los intendentes. Resaltó también que la clave de la victoria fue la unidad del Partido Justicialista.

“Esto ha sido una patriada que hemos llevado adelante con mucho esfuerzo con la militancia, con los intendentes que se la jugaron, que pusieron todo lo que había que poner, que se cargaron la campaña y donde no somos gobierno los presidentes de Juntas se pusieron la estructura al hombro. Antes de candidato y diputado electo somos militantes y como militante fuimos con mucha autoridad y con pocos recursos a llevar nuestra propuesta a cada rinconcito de San Juan, donde no pudimos llegar fueron los militantres hablando con cada uno de los sanjuaninos”, expresó.

Fue ahí que resaltó a la unidad del partido como una de las claves de la victoria: “Una de las bases del triunfo fue la unidad del Partido Justicialista, hemos trabajado unidos, por ahí con alguna que otra fisura pero unidos y cuando el PJ trabaja en unidad los resultados se dan”, agradeció.

Con respecto al triunfo que tuvo LLA a nivel nacional, Andino expresó: “Nosotros no compartimos esta poliítica de ajuste que lleva adelante el presidente, yo hago una lectura diferente y es que el 60% de los argentinos le ha dicho no, hay un 60% que no estamos de acuerdo y en San Juan un 75% de sanjuaninos entienden que esta política de ajuste que genera pérdida de empleo, que fábricas y comercios se cierren, que los jubilados no llegan a fin de mes y las personas con discapacidad, yo voy a ir a defender eso, quiero que los sanjuaninos sepan que soy una persona de diálogo, del consenso y de trabajo”.

El diputado electo y representante del justicialismo, expresó que está dispuesto al diálogo y el consenso con el gobernador Orrego y el vicegobernador Martín: “Ya hablé con el gobernador y con el diputado nacional electo Fabián, somos todos sanjuaninos y hombres de la democracia, más allá de las diferentes posiciones políticas, ha sido una campaña en el marco de respeto y dentro de nuestro posicionamiento yo quiero que le vaya bien al gobernador porque si le va bien a él, nos va ir bien a todos los sanjuaninos. Estoy abierto al diálogo y al consenso”, manifestó.