Cristina agita el avispero del PJ ante un eventual fallo adverso de la Corte Amenazan con un paro nacional si sale la condena. Dijo que es "una fusilada que vive" y que "estar presa es un certificado de dignidad".

Los rumores que vaticinan un inminente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que confirme la condena a seis años de prisión con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, agita el avispero en el PJ. Por eso, la expresidenta comenzó a mover fuerte las fichas en busca de la militancia, de la dirigencia peronista, legisladores y los sindicatos para “resistir la persecución judicial”. Y advirtió que su eventual encarcelamiento “no resolverá la crisis que atraviesa la Argentina”:

En este contexto, Cristina volvió a ocupar ayer la centralidad de la política argentina y se ocupó personalmente de marcar la cancha a propios y extraños encabezando un multitudinario acto por el ‘Día de la Resistencia Peronista’: “Estar presa es un certificado de dignidad”; “Soy una fusilada viviente”, afirmó, entre sus principales conceptos. En su presentación volvió con su crítica feroz contra el gobierno de Javier Milei al que sentenció con un “no terminará bien”. Y tras horas de puesta en escena con los medios siguiendo en vivo cada uno de sus pasos, Cristina cosechó la promesa de que el PJ orgánico para realizar una gran marcha federal contra un posible decisión de la Corte que la deje a tiro de ir a prisión y afuera de la carrera electoral donde apuesta a una banca en la provincia de Buenos Aires para tener fueros. Y lo sindicatos amenazan con un paro nacional.

Advertencia para Milei. Cristina dijo en la sede del PJ nacional que su eventual encarcelamiento “no resolverá la crisis que atraviesa la Argentina”.

La alarma en el PJ se activó ante la posibilidad de que el fallo de la Corte se conozca antes del 19 de julio, fecha de cierre de listas de candidatos en la provincia de Buenos Aires. Es que si se oficializa su candidatura por la tercera sección electoral antes de la sentencia, obtendría fueros provinciales que podrían frenar su inhabilitación para competir.

En medio de la efervescencia peronista, Cristina encabezó el acto por la Resistencia en la sede del PJ nacional con fuerte presencia de militantes y dirigentes. La expresidenta aprovechó la conmemoración de los 69 años de la masacre de José León Suárez para hacer mención al atentado que sufrió tiempo atrás y dijo: “Soy una fusilada que vive realmente y no me va a alcanzar la vida para agradecerle a Dios esto de estar viva”. Como jefa del PJ pidió a la dirigencia partidaria organizarse y evitar “mezquindades o estupideces” porque “la historia no se detiene”.

Cristina advirtió que “algunos creen que puedan humillarnos y derrotarnos” pero a veces cuando algunos andan por la calle, libres los que hicieron megacanjes, endeudaron dos veces al país con el FMI, estar presa es un certificado de dignidad”. “Creen que van a solucionar esto metiéndome presa”, estimó y advirtió: “Pensá en otra salida porque yo estaré presa pero la gente va a estar cada día peor”.