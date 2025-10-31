Cristina Kirchner cuestionó a Axel Kicillof: “Fue un error político desdoblar la elección” En una carta dirigida a la militancia peronista dijo que sigue sosteniendo "el valor de la unidad como instrumento político de construcción".

Cristina Kirchner publicó este viernes un extenso documento político titulado “Elección 26 de octubre”, donde analizó los resultados de los últimos comicios y lanzó una dura autocrítica hacia la conducción bonaerense del peronismo. Así, la exmandataria cuestionó la decisión del gobernador Axel Kicillof de desdoblar las elecciones provinciales, a la que calificó como un “error político” que tuvo consecuencias nacionales.

“La excepción de lo ocurrido en la Provincia de Buenos Aires obedece a un error político al equivocar la estrategia electoral, decidiendo el desdoblamiento”, escribió.“Lo dijimos públicamente el 14 de abril… Instruí a nuestra fuerza política a desistir del Proyecto de Ley de Concurrencia Electoral, que tenía como objetivo que los bonaerenses votaran una sola vez, para no dividir los esfuerzos en dos elecciones separadas por apenas 49 días”.

Cristina recordó que en aquel momento advirtió el riesgo de separar los comicios y que incluso lo hizo “de corazón”, porque —según remarcó— “no me interesa tener razón, me interesa ganar las elecciones”. Según su interpretación, el adelantamiento de los comicios provinciales actuó como una suerte de “balotaje anticipado”, que permitió reagrupar el voto antiperonista y condicionó el resultado del 26 de octubre.