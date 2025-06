Cristina Kirchner llamó a Axel Kicillof y afloja la tensión en el peronismo Quedaron en volver a hablar en los próximos días.

La confirmación de la exvicepresidenta Cristina Kirchner de que será candidata a diputada provincial por la Tercera Sección sumó más tensión a la interna peronista. Sin embargo, en las últimas horas se produjo un acercamiento con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Según confirmaron en el entorno del mandatario provincial a TN, CFK se comunicó con Kicillof este martes. Quedaron en volver a hablar en los próximos días. El objetivo será comenzar a discutir la estrategia electoral rumbo a las elecciones legislativas provinciales del 7 de septiembre.

“Ella siempre busca hablar con Axel, de hecho, si no lo llamó y no hablaron, sé que seguramente se está dando durante el día de hoy. Cristina no tiene ningún problema, al contrario, de llamarlo a Axel, o lo hizo o lo hará durante el día de hoy”, adelantó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza en el canal de streaming Gelatina.

El dato de una comunicación entre los dos principales referentes del peronismo en la actualidad no es menor, ya que desde hace tiempo no hablan. “El vínculo está roto”, señalaban tiempo atrás en el entorno de la exvicepresidenta. Los tiempos electorales y la necesidad de enfrentar a La Libertad Avanza en la provincia podrían recomponer esa situación.

El último encuentro cara a cara entre ambos fue a fines del 2024, durante una reunión en San Telmo, donde el senador nacional Mariano Recalde tiene sus oficinas. En ese oportunidad también estuvieron Sergio Massa y Máximo Kirchner.

“El único preocupado por que Cristina sea candidata debería ser Milei. Solo es una mala noticia para él y su pésimo gobierno.Si a alguien más le preocupa la candidatura de ella, es porque está priorizando otra cosa y no la situación dramática que está viviendo el pueblo argentino”, remarcó la intendenta de Quilmes.

Más allá del gesto de Cristina Kirchner, también está todo roto entre los segundas y terceras líneas en la provincia. Son diarios los cruces y acusaciones entre intendentes kirchneristas y kicillofistas. Por eso, un mensaje de unidad entre los máximos referentes podría hacer las veces de ordenador hacia abajo.

Todavía queda cerca de un mes y medio para el cierre de listas y el objetivo es que sea lo más ordenado posible, sin tener que lamentar demasiados heridos, de uno y otro lado.