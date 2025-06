Cristina Kirchner presa dice: “Se esfumaron 4.000 millones de dólares” La ex mandataria mandó un audio al 52 Congreso Nacional de La Bancaria cuestionando la política económica del Gobierno.

La ex presidenta Cristina Kirchner advirtió que “en 45 días se esfumaron 4.000 millones de dólares”, al cuestionar la política económica del Gobierno de Javier Milei, en el marco de su intervención en el 52 Congreso Nacional de La Bancaria -donde mandó un audio-, también apuntó contra el poder económico y afirmó: “Por eso decidieron meterme presa y sacarme de la cancha”.

Durante su mensaje a los trabajadores y trabajadoras del gremio bancario, remarcó que “la macroeconomía está para el tuje y la micro es una tragedia social”. En esa línea, detalló que el déficit de la cuenta corriente alcanzó los 5.000 millones de dólares, con un fuerte impacto de importaciones, viajes al exterior y pagos de deuda, sumado a la formación de activos en el exterior por parte de personas físicas tras el levantamiento del cepo.

La ex mandataria agradeció el respaldo recibido durante la movilización del 18 de junio pasado en la Plaza de Mayo y reiteró sus críticas al ministro de Economía, Luis Caputo: “El ‘Toto’ no consiguió la calificación para seguir endeudando al país. Bienvenido que no puedan seguir agravando la situación”.

“Más del 50% de las familias argentinas no llega a fin de mes y se endeuda para comer, no para viajar o comprarse un autito. Hay dos argentinas: una que viaja al exterior y otra que no llega a la comida del mes”, sostuvo Cristina Kirchner.

En un mensaje cargado de contenido político, aseguró que el actual modelo económico “se cae a pedazos” y denunció que fue desplazada de la vida institucional: “No sea cosa que tanta inversión en persecución para que Milei llegue a presidente arrasando con derechos y soberanía haya resultado en vano”.

La actividad convocada por La Bancaria se realizó bajo el lema “Construir Unidad” y contó con la presencia de 140 congresales de las 53 seccionales y más de mil delegados de todo el país. El titular del gremio, Sergio Palazzo, encabezó el encuentro que reunió a la dirigencia sindical en un contexto de fuerte conflictividad social y económica.