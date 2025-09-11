Cuál es la mejor pizzería del mundo y en qué puesto está un local argentino Este local gastronómico brilla con luz propia en el continente americano y se convirtió en una obligada cita para porteños y turistas.

Gracias a la migración proveniente de Italia, Buenos Aires se convirtió en epicentro de pizzerías. En este contexto, hay una en particular que logró posicionarse en el puesto 21 del ranking llamado “50 Top Pizza World 2025″ y se convirtió en la única representante argentina dentro de los primeros lugares de la lista.

Se trata de Ti Amo, situada en la localidad de Adrogué, a pocos kilómetros del centro de Buenos Aires. Bajo la estricta evaluación de un jurado internacional, la guía anunciada el 8 de septiembre en Nápoles, Italia, tomó en cuenta la calidad de los ingredientes que contiene la pizza, así como también la carta de bebidas, ambientación del local, servicio y decoración.

Según el jurado, las pizzas de Ti Amo destacan por su masa ligera, alveolada y aromática, con fermentaciones y cocciones que logran una base uniforme y una textura excepcional. Su margherita, en particular, fue señalada como “una de las referencias invariables por su precisión en la ejecución” y resultó clave para convertirse en la segunda mejor pizzería de Latinoamérica.

Fundada en 2019 por las hermanas Victoria y Carola Santoro junto a su madre, Susana Doga, Ti Amo comenzó en el patio de una casa con un horno de barro, atendiendo a vecinos y amigos. Hoy, se consolidó como un templo de la pizza napolitana en la Argentina y el mundo, famosa por sus masas aireadas y bordes pronunciados que combinan la tradición italiana con identidad local.

Con este reconocimiento internacional, Ti Amo demuestra que la pizza argentina puede competir al más alto nivel con los referentes globales del rubro.

MIRA TAMBIÉN La ANMAT prohibió la comercialización de dos marcas de aceite de oliva

Las pizzerías que lideraron el ranking