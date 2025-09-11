Gracias a la migración proveniente de Italia, Buenos Aires se convirtió en epicentro de pizzerías. En este contexto, hay una en particular que logró posicionarse en el puesto 21 del ranking llamado “50 Top Pizza World 2025″ y se convirtió en la única representante argentina dentro de los primeros lugares de la lista.
Se trata de Ti Amo, situada en la localidad de Adrogué, a pocos kilómetros del centro de Buenos Aires. Bajo la estricta evaluación de un jurado internacional, la guía anunciada el 8 de septiembre en Nápoles, Italia, tomó en cuenta la calidad de los ingredientes que contiene la pizza, así como también la carta de bebidas, ambientación del local, servicio y decoración.
Según el jurado, las pizzas de Ti Amo destacan por su masa ligera, alveolada y aromática, con fermentaciones y cocciones que logran una base uniforme y una textura excepcional. Su margherita, en particular, fue señalada como “una de las referencias invariables por su precisión en la ejecución” y resultó clave para convertirse en la segunda mejor pizzería de Latinoamérica.
Fundada en 2019 por las hermanas Victoria y Carola Santoro junto a su madre, Susana Doga, Ti Amo comenzó en el patio de una casa con un horno de barro, atendiendo a vecinos y amigos. Hoy, se consolidó como un templo de la pizza napolitana en la Argentina y el mundo, famosa por sus masas aireadas y bordes pronunciados que combinan la tradición italiana con identidad local.
Con este reconocimiento internacional, Ti Amo demuestra que la pizza argentina puede competir al más alto nivel con los referentes globales del rubro.
Las pizzerías que lideraron el ranking
- I Masanielli – Caserta, Italia: con recetas que combinan tradición napolitana e innovación, se destacaron las largas fermentaciones y productos de la región de Campania.
- Una Pizza Napoletana – Nueva York, EE.UU.: harinas seleccionadas, fermentaciones controladas y cocción en horno de leña conquistaron Manhattan.
- The Pizza Bar on 38th – Tokio, Japón: ubicada en el hotel Mandarin Oriental, trasladó la tradición napolitana al paladar japonés con precisión en la cocción y un servicio impecable.
- Leggera Pizza Napoletana – São Paulo, Brasil: masas aireadas, fermentaciones prolongadas y productos brasileños ocuparon el cuarto puesto.
- Confine – Milán, Italia / Diego Vitagliano Pizzeria – Nápoles, Italia: ambas destacaron por mezclar innovación y tradición, ofreciendo desde clásicos napolitanos hasta creaciones de autor con masas ligeras y un servicio cuidado.