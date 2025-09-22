Cuándo será el próximo fin de semana extra largo y cuántos feriados quedan antes de Navidad El gobierno hizo un cambio que favorecerá el turismo.

A esta altura del año, muchos argentinos piensan en el próximo feriado que el calendario puede obsequiar y las noticias son auspiciosas.

El próximo fin de semana largo será en Octubre, por el Día del Respeto a la diversidad cultural, y aunque 12 de octubre cae domingo, el gobierno nacional dispuso que se trasladara al viernes 10 de octubre para promover el turismo y las economías regionales.

Pero también hay que tener en cuenta en noviembre, el gobierno nacional dispuso trasladar el 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional, del jueves al lunes 24 de noviembre, que se sumado al viernes 21 de noviembre decretado como día no laborable, a cuatro días de descanso, el último XL del 2025.

En diciembre, el lunes 8 de diciembre también es feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María, por lo que será el último fin de semana largo del año.

Cuántos feriados quedan antes de fin de año

Octubre:

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable al viernes 10 de octubre).

Noviembre:

Viernes 21 de noviembre: Día no laborable puente.

Día no laborable puente. Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre).

Diciembre:

Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible). Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

Qué fines de semana largo quedan antes de fin de año

Del viernes 10 al domingo 12 de octubre: feriado del Día de la Diversidad Cultural.

Del viernes 21 al lunes 24 de noviembre: día no laborable con fines turísticos del viernes 21 y el Día de la Soberanía Nacional.

Del sábado 6 al lunes 8 de diciembre: por el Día de la Inmaculada Concepción de María (lunes 8).