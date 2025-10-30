El ciclo lectivo 2025 atraviesa el último trimestre del año y ya se conocen las fechas en que finalizarán las clases en cada provincia de Argentina.
El inicio de las vacaciones de verano depende de cada jurisdicción, siempre y cuando se cumplan los 190 días lectivos por año que establece el Consejo Federal de Educación.
Ciclo lectivo 2025: cuándo terminan las clases en cada provincia
- 12 de diciembre de 2025: Catamarca, Jujuy y Santa Fe.
- 18 de diciembre de 2025: Santa Cruz.
- 19 de diciembre de 2025: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.
- 22 de diciembre de 2025: Provincia de Buenos Aires, Misiones y Salta.
- 26 de diciembre de 2025: La Pampa.
Cómo se organiza el calendario escolar
El diseño del calendario escolar de la Secretaría de Educación busca equilibrar los períodos de cursada, el receso invernal y los feriados nacionales.
De esta forma, se asegura que los estudiantes y docentes tengan el tiempo necesario para cumplir con los días de clase acordados a nivel nacional y la enseñanza de los contenidos estipulados.
Los feriados que restan en 2025
21 de noviembre de 2025: feriado puente.
24 de noviembre de 2025: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).
8 de diciembre de 2025: Inmaculada Concepción de María.
25 de diciembre de 2025: Navidad.