Cuándo terminan las clases en cada provincia de Argentina: conocé la fecha de San Juan El diseño del calendario escolar de la Secretaría de Educación busca equilibrar los períodos de cursada, el receso invernal y los feriados nacionales.

El ciclo lectivo 2025 atraviesa el último trimestre del año y ya se conocen las fechas en que finalizarán las clases en cada provincia de Argentina.

El inicio de las vacaciones de verano depende de cada jurisdicción, siempre y cuando se cumplan los 190 días lectivos por año que establece el Consejo Federal de Educación.

Ciclo lectivo 2025: cuándo terminan las clases en cada provincia

12 de diciembre de 2025: Catamarca, Jujuy y Santa Fe.

18 de diciembre de 2025: Santa Cruz.

19 de diciembre de 2025 : Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan , San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

22 de diciembre de 2025: Provincia de Buenos Aires, Misiones y Salta.

26 de diciembre de 2025: La Pampa.

Cómo se organiza el calendario escolar

El diseño del calendario escolar de la Secretaría de Educación busca equilibrar los períodos de cursada, el receso invernal y los feriados nacionales.

De esta forma, se asegura que los estudiantes y docentes tengan el tiempo necesario para cumplir con los días de clase acordados a nivel nacional y la enseñanza de los contenidos estipulados.

Los feriados que restan en 2025

21 de noviembre de 2025: feriado puente.

24 de noviembre de 2025: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).

8 de diciembre de 2025: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre de 2025: Navidad.