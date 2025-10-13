Cuánto falta para el próximo feriado, ¿con fin de semana largo? Solo queda un finde XXL después del descanso por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural que acaba de pasar. El calendario oficial.

Tras disfrutar del feriado nacional del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que generó un fin de semana largo de tres días, muchos argentinos ya miran el calendario para saber cuándo será el próximo descanso extendido.

De acuerdo al calendario oficial 2025, el próximo fin de semana largo será del viernes 21 al lunes 24 de noviembre, en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, que se traslada del 20 al lunes 24.

El viernes 21 de noviembre fue declarado día no laborable con fines turísticos, por lo que cada empleador decidirá si se trabaja o no. Así, quienes puedan aprovecharlo, tendrán tres días de descanso consecutivos, desde el viernes hasta el lunes inclusive.

Los feriados que quedan en 2025

Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos.

día no laborable con fines turísticos. Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).

Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20). Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible). Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

De esta manera, el de noviembre será el último fin de semana largo del 2025, mientras que los feriados de diciembre ofrecerán dos jornadas de descanso nacional, aunque sin conformar un nuevo “finde XXL”.