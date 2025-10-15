Cuánto vale el Fiat Mobi en octubre 2025: uno de los dos autos más baratos en Argentina En el último mes aumentó 3,6%.

El Fiat Mobi, el modelo más accesible de la marca italiana, se consolidó durante varios meses como el auto 0 km más barato de la Argentina, un título que recientemente volvió a manos del Renault Kwid tras su regreso al mercado local.

Aun así, el citycar de Fiat continúa entre los vehículos más económicos del país, manteniendo una presencia firme en el segmento de entrada de gama.

Según los listados de precios de venta al público, en octubre, el Mobi figura como el segundo auto más barato del mercado argentino, con un valor de $24.964.000. Esto significó un aumento de 3,6% respecto del mes pasado.

Este vehículo, perteneciente al segmento A, logró vender 221 unidades en agosto, alcanzando un acumulado anual de 5920 patentamientos [entre enero y agosto], de acuerdo con los datos oficiales de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Sin embargo, en el informe correspondiente a septiembre, el Fiat Mobi no consiguió mantenerse entre los 50 modelos más vendidos del país.