Dalma Maradona, antes del juicio por la muerte de su papá: “Voy a ir hasta lo último” “Hace cuatro años que estamos esperando esto”, expresó la hija del diez.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

A horas del inicio del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, su hija Dalma Maradona reafirmó su compromiso con la búsqueda de justicia. “Yo para defender a mi papá y para que tenga justicia voy a ir hasta lo último”, sostuvo en la previa del proceso judicial que comenzará este martes, a cuatro años del fallecimiento del ídolo futbolístico.

El proceso judicial tiene como imputados a ocho personas, siete de las cuales estarán en el banquillo de los acusados por los delitos de homicidio simple con dolo eventual y falsedad ideológica.

Dalma aclaró en diálogo con LAM (América TV) que tanto ella como su hermana Gianinna Maradona no podrán presenciar el juicio hasta que declaren: “Creo que hasta que nosotras no declaremos no podemos presenciarlo. Una vez que declarás, sí, y a partir de ahí podemos participar del juicio”.

Dalma expresó sus expectativas respecto al proceso judicial: “Tengo la fe de que va a salir todo bien. Estoy muy ansiosa porque hace cuatro años que estamos esperando esto”, afirmó.

Además, cuestionó el accionar de quienes debían cuidar a su padre: “Más allá de todo, hay personas que tenían que hacer su trabajo y no sé por qué motivo no lo hicieron”.

La actriz subrayó que el objetivo de la familia es esclarecer las responsabilidades en torno a la muerte de su padre: “Nosotras buscamos que esta gente pueda decir por quién fue contratada, quién le pagaba el sueldo, quién organizaba la casa, quién les daba las autorizaciones a los médicos para poder entrar”.

Por último, Dalma dejó en claro que no se trata de acusaciones infundadas: “Yo no estoy inventando nada. Ponele que mi papá los quería, pero son personas que tenían que hacer su trabajo, no eran amigos de mi papá. Eran los médicos, la psiquiatra, el psicólogo”, agregó.

También aclaró que hay información que prefiere reservarse para preservar la memoria de su padre: “Hay cosas que no cuento para preservar a mi papá”.