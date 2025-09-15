Definieron los feriados 2026 y esperan más findes largos La medida, que fija los feriados trasladables, fue publicada en el Boletín Oficial.

El Gobierno nacional firmó el Decreto 614/2025, que establece nuevas reglas para los feriados trasladables en Argentina, generando un impacto directo en el calendario de 2026 y abriendo la puerta a más fines de semana largos. La medida, publicada en el Boletín Oficial con las firmas del presidente y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, busca ‘honrar la condición de feriados trasladables’ y ya está en vigencia.

La principal modificación es que los feriados que caigan en sábado o domingo ahora podrán correrse al viernes anterior o al lunes posterior, algo que la Ley 27.399 no contemplaba explícitamente. Según supo Noticias Argentinas, la Jefatura de Gabinete de Ministros fue designada como autoridad de aplicación, con la facultad de decidir el traslado de cada feriado alcanzado por la medida.

Cronograma completo

El calendario de 2026 ya empieza a tomar forma con estas nuevas disposiciones, que buscan fomentar el turismo y ofrecer más días de descanso. Los Feriados Inamovibles para 2026 son los siguientes: Jueves 1 de enero: Año Nuevo; Lunes 16 de febrero: Carnaval; Martes 17 de febrero: Carnaval; Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia; Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas; Viernes 3 de abril: Viernes Santo; Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador; Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo; Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano; Jueves 9 de julio: Día de la Independencia; Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María; Viernes 25 de diciembre: Navidad.

En cuanto a los Feriados Trasladables para 2026 (con confirmación de traslado o posibilidad según el decreto), son los siguientes: Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (posible traslado); Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (traslado confirmado); Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (traslado confirmado); Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (traslado para formar fin de semana largo).

Por último, ya están definidos además los fines de semana largos clave para 2026, categoría que puede ampliarse inclusive. Gracias a los feriados trasladables, ya se perfilan varios fines de semana largos para agendar: del sábado 14 al martes 17 de febrero: Carnaval; del jueves 2 al domingo 5 de abril: Semana Santa + Día de Malvinas; del viernes 20 al domingo 22 de noviembre: Por el traslado del Día de la Soberanía Nacional.

Aún queda por definir si se establecerán feriados ‘puente’ adicionales, que se suelen fijar por decreto presidencial para fomentar el turismo.