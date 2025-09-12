Demandaron a laboratorio por supuesta relación entre la vacuna de Covid y la muerte de un futbolista De ser hallado culpable, el laboratorio deberá abonar una suma superior a los 400 millones de pesos.

La esposa e hijas del delantero Ronald Biglione, quien murió en 2021 a los 32 años por una rara enfermedad hematológica, iniciaron una demanda por $400 millones contra el laboratorio AstraZeneca y el Estado nacional.

La familia del futbolista presentó la demanda judicial contra el laboratorio y contra el Estado argentino, alegando que su muerte estaría vinculada a la aplicación de la vacuna contra el Covid-19. Se trata de la tercera causa de este tipo en el país.

Biglione, quien se desempeñaba como delantero en el club Independencia de General Levalle, recibió dos dosis de la vacuna AstraZeneca: la primera el 1° de julio y la segunda el 9 de septiembre de 2021.

Poco después de la segunda aplicación, comenzó a manifestar síntomas como hematomas, cansancio extremo y sangrado nasal. Fue diagnosticado con púrpura trombocitopénica trombótica, una enfermedad que afecta la sangre, y permaneció internado en estado crítico durante 15 días antes de fallecer.

Según la abogada de la familia, Maira Moreno, una médica reportó el caso al sistema nacional de salud como posible efecto adverso de la vacuna. “No hubo dudas de que lo de él fue púrpura trombósica”, afirmó. La historia clínica del paciente también menciona esta posibilidad en varias oportunidades.

Biglione era padre de dos hijas y convivía con una tercera hija con discapacidad, fruto de una relación anterior de su esposa. La demanda presentada ante la Justicia Federal de Río Cuarto reclama una indemnización de $400 millones.

Antecedentes similares

La causa se suma a otras dos presentaciones judiciales en Córdoba. La primera fue realizada por Flavia Ochoa, oriunda de Coronel Moldes, quien tras recibir una tercera dosis de AstraZeneca desarrolló síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia. Su reclamo asciende a $100 millones.

La segunda demanda fue interpuesta por una enfermera de 57 años que, tras recibir la tercera dosis de AstraZeneca en noviembre de 2021, presentó síntomas como ampollas, hematomas generalizados y fatiga extrema. Fue diagnosticada con síndrome de Sjögren y púrpura trombocitopénica, y reclama $220 millones.

Respuesta del laboratorio

Consultado por la presentación judicial, AstraZeneca emitió un comunicado en el que expresó: “No realizamos comentarios sobre litigios en curso. Extendemos nuestra más profunda solidaridad con cualquier persona que haya perdido a un ser querido o haya informado problemas de salud. La seguridad del paciente es nuestra máxima prioridad”.

Además, el laboratorio sostuvo que “los ensayos clínicos han demostrado que la vacuna AstraZeneca-Oxford tiene un perfil de seguridad aceptable y que los beneficios de la vacunación superan los riesgos de efectos secundarios extremadamente raros”.