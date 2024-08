Un abogado denunció penalmente a Luis D´Elia por instigar el suicidio de Alberto Fernández Lo hizo un abogado tras una publicación en X del dirigente social.

El abogado Jorge Monasterky denunció penalmente hoy al dirigente social Luis D´Elia por instigar el suicidio del ex presidente Alberto Fernández con un mensaje en la red social X que publicó ayer a la noche tras conocerse las fotos y los chats de los golpes que sufrió la ex primera dama Fabiola Yañez.

“Si @alferdez tiene un poco de dignidad tiene que encerrarse en su dormitorio, hacerle una carta pidiendo perdón a Fabiola, a sus hijos, a sus compañeros y al Pueblo Argentino y pegarse un tiro en la cabeza”, publicó D´Elia.

“Asimismo de ser verdad los mensajes que publica que se va a pegar un Tiro Fernández, solicito que en cumplimiento de la ley de salud mental se ordene la internación compulsiva si se comprueba un riesgo actual e inminente como surge de la ley para estos casos. Repito ambos personajes son de mi desagrado total”, sostuvo el abogado en una denuncia a la que accedió Infobae. Solicitó que se sortee un juez y que el fiscal del caso cite a D´Elia a indagatoria.

“Los dichos manifestados, denunciado o transcendidos en medios de común son de suma gravedad. No podemos seguir normalizando la anormalidad. Dejo aclarado mi rechazo y repulsión por el personaje denunciado y lo mismo del Sr Alberto Fernández. Mi rechazo es absoluto por sus comportamientos de público conocimiento. Ahora bien esto sería un delito autónomo que debe investigarse”, agregó en su denuncia.

Este viernes, en una entrevista concedida a radio El Observador, D’Elía explicó el contexto de sus posteos.

Según relató, el domingo tuvo una charla con Fernández en la que el ex Presidente le juró que nunca había golpeado a su esposa. “Cortamos, hasta ese momento no se conocía la foto ni el video, y me llenó de indignación. Hizo eso siendo Presidente de todos los argentinos, si a la mujer del presidente le pasa eso, que la dejaron mormosa, y terminó pidiendo ayuda a una secretaria, qué le espera al resto de las mujeres argentinas”, reflexionó.

“Por eso puse lo que puse, en este país se suicidó Leandro L. Alem, Favaloro, Lisandro De La Torre, arrinconado por la pobreza, el olvido y la trampa… se pegaron un tiro. La verdad, pegarse un tiro es un acto de dignidad… ese tipo ya se lo pegó el tiro, es un muerto que camina”, complementó.

El tuit de D´Elia, quien supo defender la gestión de Fernández, fue publicado ayer a la noche cuando en la red social X el tema central eran las fotos y los chats que Infobae publicó sobre el caso. Según se desprende de las capturas, parte de los golpes del ex presidente contra su ex pareja ocurrieron en agosto de 2021, plena pandemia del coronavirus.

En las imágenes se puede ver a la ex primera dama con moretones en el brazo y la cara. Son fotos que ella le manda al ex mandatario reprochándole su actitud violenta: “Esto no funciona así todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”.

En las capturas también aparece la respuesta del ex jefe de Estado: “Pero deja de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení”. Ante esto, Yañez insiste: “Me volves a golpear. Estás loco”. Y Fernández replica: “Me siento mal”. “Venís golpeándome hace 3 días seguidos”, responde, contundente, Yañez, a lo que el ex presidente reacciona: “Me cuesta respirar. Por favor pará. Me siento muy mal”.

Yañez le enviaba las fotos a Fernández reclamándole por su actitud violenta: “Y cuando me samarreaste de los brazos me dejaste moretones. Esto es cuando me samarreaste”. Luego le envía una foto del ojo totalmente morado y le dice, irónicamente: “Esto es cuando me pegaste sin querer”.

Fabiola Yañez concretó la denuncia contra Alberto Fernández este martes 6 de agosto. Lo hizo durante una comunicación por videoconferencia con el juez federal Julián Ercolini, quien imputó al ex presidente por lesiones leves. Ercolini contaba con material audiovisual que alertaba sobre hechos de violencia de género contra la ex primera dama, a partir del peritaje del teléfono celular de María Cantero, histórica secretaria de Alberto Fernández, en el marco de otra causa en la que el ex jefe de Estado es investigado por presunto tráfico de influencia.

Por el momento, Alberto Fernández no designó abogado defensor en este expediente judicial, confirmaron a Infobae fuentes judiciales.