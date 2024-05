Desde el Gobierno descartan que la suba del dólar impacte en precios y confirmaron que no intervendrán El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que “no hay razón alguna” para que el aumento de la divisa paralela se traslade a los valores de venta de los bienes. “No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra”, enfatizó

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió al alza del dólar blue registrada en los últimos días, descartó una eventual intervención del Gobierno en el mercado y aseguró que el aumento del paralelo no tendrá impacto en la inflación.

“No hay razón para que esto tenga alguna implicancia en precios, más que el problema inflacionario que estamos viviendo por los desajustes que hubo en materia monetaria y fiscal en la Argentina. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra”, enfatizó Adorni en conferencia de prensa desde Casa Rosada.

El portavoz de Javier Milei descartó además que el Gobierno vaya a avanzar con cualquier tipo de intervención o control del mercado de cambios para contener el alza de la divisa estadounidense. “No va a pasar”, sentenció.

Adorni remarcó que la cotización (del dólar blue) “estuvo sin mucha variación durante mucho tiempo” e insistió: “Para que la gente esté tranquila, nada tiene que ver la cotización del dólar financiero o el dólar blue con los precios, lo que no quita que la dinámica de precios esté en números altos, pero que nada tiene que ver con esto. Cuando no hubo movimiento en el dólar, había inflación. Así que efectivamente no hay relación entre una y otra”.

“El Presidente explicó por qué el pase a precios por un ajuste en la cotización del dólar efectivamente no es la razón de por qué aumentan los precios, sino porque detrás de eso hiciste todo mal cuando implementaste en el pasado una política monetaria desastrosa”, enfatizó el vocero de la Rosada.

Y sumó, en ese sentido: “El dólar es un precio más de la economía, no es más que un bien que podés adquirir en el supermercado o un servicio que podés pagar. La diferencia es que el dólar es un activo financiero y tiene algún tipo de reacción diferente a la que pueden tener otros bienes”.

Por cuarto día consecutivo, el dólar blue volvía a subir este miércoles al mediodía y se vendía a $1240 en la Ciudad de Buenos Aires, lo que representa un incremento del 0,81% respecto de la rueda previa. De esta manera el dólar blue tiene una brecha del 36,49% con el dólar oficial.

Por su parte, el subsecretario de Prensa de la Presidencia, Javier Lanari, se pronunció sobre la suba del blue a través de su cuenta de X (Twitter): “Los que se quejaban por el ‘atraso cambiario’ ahora reclaman que el Gobierno intervenga en la City para frenar la suba del dólar blue. Psiquiátrico a cielo abierto…”.

Unas horas antes, el ministro de Economía, Luis Caputo, había definido como “absurdo” hablar de atraso cambiario y aseguró que salir del cepo sería “inapropiado”.