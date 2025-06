Desde su lugar de detención, CFK vaticina el regreso al poder del PJ En un mensaje grabado alentó a la militancia a unirse y organizarse para las próximas elecciones. "Este modelo se cae", afirmó.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Aún con Cristina Kirchner presa en su casa, fuera del juego electoral y del poder partidario, el peronismo avisó ayer que está vivo, que tiene poder de convocatoria y que atraviesa un tiempo de renacimiento para “volver”. Este es el mensaje político que dejó el PJ tras la multitudinaria marcha a Plaza de Mayo en apoyo a la expresidenta que 24 horas antes había comenzado a cumplir su condena de seis años de prisión por corrupción en la causa Vialidad. Y fue el hilo conductor del mensaje grabado que Cristina bajó a la militancia reunida en la plaza que con una presencia masiva colmó las expectativas y le dio la oportunidad a la expresidenta para volver a copar la centralidad de la política argentina desde su lugar de detención en San José 1111 del barrio porteño de Constitución.

La prisión domiciliaria de Cristina, condenada por corrupción a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, movilizó a un partido que está aún sumido en el desconcierto tras la derrota en las presidenciales de 2023. El llamado a marchar contra lo que considera la proscripción política de Kirchner, su principal dirigente, pausó por un momento las diferencias internas. Fue evidente el esfuerzo por mostrarse unido pero la arenga en vivo de Cristina dio nuevos bríos al PJ.

En el mensaje grabado, Cristina instó a la militancia peronista a “organizarse” de cara a las próximas elecciones y reafirmó la consigna “Vamos a volver” y con más sabiduría.

Fernández de Kirchner expresó su agradecimiento por las muestras de apoyo y destacó el cántico “Vamos a volver” como símbolo de una voluntad colectiva para recuperar un país donde “los niños puedan alimentarse adecuadamente, acceder a libros y computadoras en las escuelas, y los trabajadores puedan llegar a fin de mes y ahorrar para sus proyectos personales y no tener que tarjetear para comer”.

En San Juan. Unas 300 personas manifestaron su apoyo a Cristina en la plaza

La exmandataria lanzó una arenga en búsqueda de unidad y apuntando hacia un futuro por fuera del actual modelo: “Querido argentinos y argentinas: vamos a volver, y además, vamos a volver con más sabiduría. Más unidad, más fuerza. Y desde donde me toque estar, desde la trinchera que sea. Porque tenemos algo que ellos jamás van a tener, ni van a poder, por más plata que tengan: pueblo, memoria, historia y patria. Vamos a volver, argentinos y argentinas. Una y mil veces, como lo hemos hecho desde el fondo de la historia. Los pueblos finalmente siempre vuelven”.

“Estoy presa porque saben que se cae este modelo. Pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino. No me dejan competir porque saben que pierden”, agregó Kirchner. “Hoy es el momento de demostrar que vamos a defender la democracia con las mismas herramientas con la que la construimos. Lo vamos a hacer sin violencia, pero con coraje”, cerró. “Vamos a volver, vamos a volver”, repitió entonces la gente, mientras el rock de “los redondos” proclamaba a todo volumen “todo preso es político”. Si algo tiene claro el peronismo es cómo construir épica.

Tras el mensaje grabado, Cristina Kirchner se comunicó en vivo para agradecer la convocatoria que, según los organizadores, reunió a un millón de personas provenientes de todo el país.

El gran ausente de la jornada popular fue la CGT que no marchó y dio libertad de acción a sus gremios pero igual, muchos dirigentes se movilizaron. Entre ellos se destacaron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, Juan Manzur, Juan Grabois, senadores y diputados de UxP.

MIRA TAMBIÉN Vacuna más efectiva para la tos convulsa

> Pedido por el balcón

Cristina Kirchner presentó un pedido formal de aclaratoria ante el Tribunal para que se precise si puede o no salir al balcón de su casa a saludar a la militancia. Ante la duda, calificó de “cachivache” la medida. Imaginense si tuviera una planta en el balcón, se preguntó.

> Obras social de millón

Cristina Kirchner cuenta con cobertura médica de OSDE, plan 510. El valor mensual del plan OSDE 510 en su versión “sin obra social / directo / voluntario (con IVA)” para personas mayores de 36 años asciende a $1.117.705 en junio de 2025, según el tarifario oficial de Salud.