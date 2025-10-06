Después de mostrar el fondo del mar, el CONICET ahora transmite en vivo la búsqueda de fósiles de un nuevo dinosaurio La transmisión del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV) que depende del organismo de ciencia, muestra en tiempo real las tareas paleontológicas en un yacimiento en Río Negro.

Luego del éxito del streaming científico en el cañón submarino Mar del Plata, la acción se trasladó a la Patagonia y se renueva con la búsqueda de dinosaurios. Hasta el 10 de octubre, la provincia de Río Negro se transforma en escenario de la primera expedición paleontológica argentina transmitida íntegramente en vivo.

El Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV), dependiente del CONICET y el Museo Argentino de Ciencias Naturales, junto a la Fundación de Historia Natural Félix de Azara y National Geographic, lideran esta nueva aventura digital.

La transmisión se realiza a partir de hoy entre las 11.00 y las 12.30 y desde las 17.00 y las 18.30, desde el canal de YouTube de LACEV.

El equipo de científicos, especialistas y divulgadores transmitirá desde un campamento base instalado a 30 kilómetros de General Roca, en el corazón patagónico, donde ya se han documentado al menos diez especies nuevas de animales aún no descritas formalmente. Entre sus hallazgos previos hay anfibios, pequeños mamíferos, reptiles y —el centro de esta expedición— los restos de un dinosaurio carnívoro: una garra fósil que podría ser la primera pista de una especie inédita para la ciencia.

En 2024, el mismo equipo encontró la garra del Bonapartenykus ultimus durante los últimos días de campaña en ese yacimiento. Este regreso al terreno tiene un objetivo preciso: continuar el trabajo que quedó interrumpido cuando encontraron la garra de ese dinosaurio desconocido, según relataron los especialistas. La meta es excavar y recuperar el esqueleto completo, una pieza clave para desentrañar nuevas pistas sobre el mundo cretácico argentino.

El sitio, con una antigüedad estimada de 70 millones de años, ya es considerado por la comunidad científica como una de las ventanas más completas del continente para estudiar la fauna que habitó antes de la extinción masiva que acabó con los dinosaurios.

Una transmisión interactiva

El formato busca mucho más que exhibir huesos y herramientas en cámara. El canal de YouTube @paleocueva_lacev y la cuenta de Instagram @paleocueva.lacev servirán de ventanas abiertas para que el público no solo observe la excavación, sino también haga preguntas, sugiera dudas al equipo y participe en talleres, entrevistas o charlas nocturnas organizadas desde el propio campamento científico.

La iniciativa reproduce algunos de los aprendizajes del streaming submarino previo, que reunió a más de 80.000 espectadores y generó interacción constante entre los investigadores y la audiencia.

Fuente: Infobae