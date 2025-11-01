Detuvieron a tres brasileños que intentaban entrar ilegalmente al país: investigan si son del Comando Vermelho Se trata de tres hombres con antecedentes por narcotráfico y lesiones. La Policía de Misiones intervino cuando cruzaban por un paso clandestino.

Tres brasileros fueron detenidos por la Policía de Misiones cuando intentaban cruzar de manera ilegal entre Brasil y Argentina. Según indicaron los efectivos de seguridad local, dos de ellos tenían antecedentes por narcotráfico y el tercero por lesiones.

Si bien la noticia se conoció este sábado a la mañana, la detención se produjo el viernes por la tarde, cuando pretendían ingresar por un paso clandestino cerca de la ciudad de Alba Posse, colindante con el municipio de Porto Mauá, en Río Grande do Sul.