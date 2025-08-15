Detuvieron al “Taza” y otro sujeto que portaban cuchillos y estaban a punto de pelear Efectivos policiales que realizaban recorridas lograron evitar que ambos sujetos iniciaran la gresca. El primero de ellos es conocido en el ambiente.

Este viernes por la mañana personal policial de la Comisaría 19° en San Martín logró la aprehensión de dos sujetos que estaban a punto de iniciar una gresca. Ambos portaban cuchillos.

Todo sucedió cerca de las 10.30 de la mañana cuando personal policial se encontraban realizando recorridas de prevención por calle San Isidro, a 1 kilómetro al norte de calle Laprida, en San Martín. Observaron a un sujeto de apellido López en el medio de la calzada, cuando lo entrevistaron manifestó que estaba esperando al “Taza” con intenciones de agredirlo con un cuchillo. López describió como estaba vestido su rival y que viviría en el Barrio Independencia.

Los efectivos se dirigieron al Barrio Independencia para localizar al sujeto apodado el “Taza” y evitar un mal mayor. En calle Pocito, observaron a una persona con las características mencionadas, quien se mostró nervioso y se ofuscó al arribo del personal policial. Para evitar ser entrevistado, el masculino realizó un movimiento brusco y se le cayó de entre la ropa un cuchillo tipo carnicero de aproximadamente 50 centímetros de largo.

Los efectivos policiales procedieron a la aprehensión de ambos sujetos y fueron trasladados a la sede de la Comisaría 19º a los fines legales correspondientes.