Diego Santilli admitió que “fue una campaña difícil” y pidió que la gente vaya a votar Se trata del candidato de La Libertad Avanza de Javier Milei.

El primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires admitió hoy que fue “una campaña electoral difícil” debido a la situación que se vivió con José Luis Espert, quien encabezaba la lista de ese espacio pero debió renunciar, lo que provocó que el dirigente del PRO ocupara su lugar apenas 18 días antes de los comicios de este domingo.

“Ha sido una campaña difícil, corta para mí, 18 días. Difícil. Pero he puesto toda la actitud, toda la garra, y de eso se trata. Pero lo más importante es que la gente venga a votar”, dijo Santilli tras emitir su voto en la localidad de Tigre.

El actual diputado insistió con la importancia de que la gente vaya a votar “porque tiene la oportunidad hoy de elegir”. A su vez, aseguró que su expectativa está puesta “en descontar la distancia” que el peronismo obtuvo en las elecciones legislativas provinciales del pasado 7 de septiembre, cuando obtuvo el triunfo con cerca de 15 puntos de ventaja sobre La Libertad Avanza.