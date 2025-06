Dieron a conocer los chats de Alberto Fernández sobre Cristina Kirchner y Javier Milei Son más de 8400 páginas de conversaciones con Fabiola Yañez desde 2017 hasta 2024.

Fuente: Infobae.-

“Si Milei sigue así va a generar una guerra civil”, escribió el ex presidente Alberto Fernández el 2 de marzo de 2024, tres meses después de dejar el poder. La frase forma parte de una extensa conversación con su ex mujer Fabiola Yañez, que ya estaba radicada en Madrid. El ex presidente despotricaba, en privado, contra Javier Milei y sus políticas de gobierno. Venía de una semana complicada: había estallado el escándalo de los seguros y volvía a sentir el asedio de los medios. Un cóctel explosivo.

Los chats de Fernández sobre Milei figuran en el teléfono secuestrado por la Justicia en el marco de la causa de violencia de género y peritado en los últimos días a pedido del ex presidente. Son más de 8400 páginas de mensajes, audios y fotos con su ex mujer a los que tuvo accedo Infobae. Hay conversaciones desde 2017 hasta 2024, desde diferentes celulares.

Llamativamente, hay períodos de tiempo que fueron borrados. El más sugestivo abarca la campaña presidencial: no hay chats entre marzo y diciembre de 2019. Los mensajes se reanudan el 21 de diciembre de ese año, cuando Fernández y Yañez ya vivían en la quinta de Olivos. Los investigadores también se sorprendieron con la escasa cantidad de mensajes de 2020 y 2021.

La primer referencia a Milei aparece recién el 2 de marzo del año pasado, un día después del primer discurso del Presidente ante la Asamblea Legislativa. Fernández estaba en Buenos Aires y se preparaba para viajar a México. Yañez, por su parte, descansaba junto a su hijo en Torremolinos, una pequeña localidad cercana a Málaga. “El problema es que Málaga está lleno de argentinos. Por eso no me entusiasma“, le advertía el ex presidente a la distancia.

-Alberto Fernández: La verdad es que pase una semana de mierda y extrañando mucho

-Fabiola Yañez: Me imagino. Y que pasó?

-AF: No va a pasar nada. Todo es un disparate. Pero hicieron un despelote mediático solo para que ayer Milei pueda decir que el Estado es una organización criminal

-FY: Porque solo se de la noticia pero no se más de lo que pasó con vos. Y también que fui tendencia en tweeter (sic) Por lo de mi querida Fabiola

-AF: Ah. Una turrada. Yo salí en una radio (solo uno) explique todo y medio parí el tema.

Apenas unas horas antes, Fernández había dado una entrevista en Radio La Red, con el periodista Facundo Pastor, para intentar explicar una frase desafortunada sobre su secretaría de toda la vida, María Cantero. “Yo no pedí por nadie, y si mi secretaria lo hizo, se extralimitó”, había deslizado previamente cuando lo acusaron de manipular los contratos de seguros con el Estado.

Su respuesta se asoció rápidamente con aquella frase posterior a la Fiesta de Olivos (“mi querida Fabiola”) y las redes lo transformaban en tendencia. “Eso fue lo que dije. Podes oír el audio. Pero Milei tiene copadas todas las redes”, se quejaba el ex presidente a la distancia.

La conversación avanza. Dos minutos después, Fernández sube la apuesta: “Si Milei sigue así va a generar una guerra civil”. Y agrega: “Hicieron un escándalo enorme. Por eso me sentí tan mal. Todo lo hicieron para que Milei pueda decir las cosas que dijo en su discurso (del 1 de marzo). Barbaridades. Hablo mal de todos. A mí no me nombro. Te mando un beso grande”.

En los meses siguientes, las discusiones se ponen cada vez más violentas. A los problemas habituales de la pareja se le suman las peleas por dinero y los trámites migratorios que demoraban más de lo previsto. “Ya me salió la jubilación!! Un problema menos”, se entusiasmaba Fernández el 7 de marzo.

Cualquier excusa derivaba en una batalla dialéctica. Hasta el corte de pelo del hijo de ambos. “Estoy en Buenos Aires tapado de problemas, solo, sin nadie que me ayude a sobrellevar mi malestar y siempre preocupado por el tema migratorio de ustedes. Por eso te mandé el mensaje que me mandaron. Estoy pidiendo que los abogados inicien el trámite formalmente. Si queres decile a Ramiro que hable con la persona que yo te mandé. Solo quiero ayudar. Dicho esto, Soy un señor grande. Mi mamá murió y a mí no me reta nadie (sic)“, dice el ex presidente luego de una extensa pelea.

Las discusiones por chat abren viejas heridas. “No tengo nada que hablar con vos porque seguro me terminas pegando cómo siempre. Y me vine para no exponer más al dolor de mi familia por lo que me haces y por defender a mi hijo”, le recrimina Yañez en esa misma pelea por WhatsApp. “Deja de mentir”, cierra Fernández desde Buenos Aires.

En julio de 2024, se desata otra pelea a la distancia ante los primeros rumores de un supuesto documental que estaba grabando Fabiola Yañez. Fernández escribe un extenso mensaje, poco habitual para él, donde vuelve a mencionar a Milei y hasta amenaza con quitarse la vida. “Créeme que si no caí en una profunda depresión es porque no sé de dónde saco fuerzas. Pero estoy muy deprimido. Cada vez que me caigo me vuelvo a levantar. Vos no sabes muchas cosas que ocurren y pasaron. No tenés la menor idea de las cosas que paramos con Gabriela Cerruti en los medios. Cosas que Milei tira con información que saca de Olivos. Algunas como esta del documental me explotan y yo ni siquiera estoy cerca tuyo para saber si es verdad o no”, se queja.

Fernández vaticina una crisis social en el país y habla del Presidente como una “una persona psiquiátricamente alterada”. “El país está estallado y esto va a terminar en poco tiempo muy mal. En 10 días se espera una ola polar y Milei va a dejar sin gas y sin electricidad el país. Cuando eso pase va a volar por los aires. A diferencia de lo que vos decís, soy el único que lo enfrenta y la ponderación social ha cambiado por el efecto comparativo. Por eso me agrede. Me he vuelto un problema para el. Aún así hablo con él, pero hablar con él es hablar con una persona psiquiátricamente alterada (sic)“, escribió el 1 de junio de 2024.

Al mes siguiente, otra vez hablan del Presidente.

– Fabiola Yañez: Vos sabes que le sacaban fotos a la basura de Olivos? Y que lo único que aparecían eran las botellas de Dom Perignong que se tomaba Daniel? Todo tan desprolijo… Que no te sorprenda

– Alberto Fernández: De donde sacaste eso?

– FY: Me lo dijeron

– AF: Fabiola. Nunca se compró ese champagne en Olivos. No te preocupes. (…) No tengo idea. Igual eso es incomprobable. Pueden sacar una foto hoy a una bolsa de basura y decir cualquier cosa.

– FY: Que espanto y despeolijidad. Ojalá algún día me hayas prestado atención

– AF: Acordate que Milei dijo que almorzábamos y cenábamos champagne y debió desdecirse y pedir disculpas. No se quien te escribe para contarte esas cosas.

Ese episodio había ocurrido en marzo de 2024. Al hablar sobre los recortes realizados desde el inicio de su gobierno, el Presidente afirmó en ExpoAgro que “en la administración anterior, en donde estoy viviendo, se almorzaba y cenaba con champagne Cristal todos los días”. Fernández salió a cruzarlo en X y logró una retractación inédita: “Me dicen que la información acerca del consumo de champagne en Olivos en la anterior administración era incorrecta”.

La última mención directa a Milei en los chats entre Fernández y Yañez se dio el 3 de agosto, apenas un día antes que el diario Clarín revelara el escándalo entre ellos. Los protagonistas ya sabían que el desenlace era inminente. “Aquí el único perjudicado soy yo. Ayer te dije que siempre voy a estar a tu lado por lo mucho que te quiero. Nada te va a faltar. Si nos remontamos a esos tiempos vamos a vernos obligados a ver tus problemas. Y lo único que yo quiero es dar vuelta la hoja de un tiempo muy doloroso para los dos. Jamás hago algo a tus espaldas. Ayer te conté todo lo que hago para que no salga información de Olivos sobre vos. Cada vez que Milei tiene un problema se lanza sobre mí con asuntos personales. Yo estoy solo parando todos los balazos“, escribió Fernández a las 12:23 PM.

”Todo esto son amenazas Alberto”, le retrucó su ex mujer. Tres días después, terminaría impulsado la denuncia penal en Comodoro Py.

El teléfono del ex presidente también guarda ciertas huellas de su vínculo con Cristina Kirchner. Desde marzo de 2018, Fernández habla con su entonces pareja de algunos de los encuentros con la ex presidenta. El reencuentro, después de diez años, se había dado en diciembre de 2017 a partir de una gestión de Juan Cabandié, una de las figuras de La Cámpora.

“Estoy con CFK”, “Hoy la veo a Cristina”, “Me estoy yendo a verla a Cristina”. Los mensajes se repiten a lo largo de 2018. En algún momento, Yañez hasta ironiza con ese nuevo vínculo político: “Ahora andas todos los días con Cristina”.

Los chats con Fabiola se interrumpen durante la campaña presidencial, seguramente producto de un borrado intencional. No hay mensajes desde marzo hasta diciembre de 2019. Recién se retoman los chats cuando Fernández ya ejercía como Presidente. “Cenamos Cristina, Wado y Axel con nosotros. Asado para todos. Para Cristina lomo y ensalada sin sal”, dice un chat del 27 de diciembre enviado a su mujer.

Eran tiempos de festejos en el Peronismo. El resto de la historia ya es conocida.