Diputados: citan a Karina Milei por el caso Libra y los audios de Spagnuolo Tres comisiones definirán un cronograma de trabajo que apunta a la responsabilidad presidencial en el caso de las criptomonedas y a las denuncias por las filtraciones de los mensajes de Diego Spagnuolo.

La tensión política se trasladará al Congreso con una triple jugada de la oposición en la Cámara de Diputados. En una misma jornada sesionarán las comisiones de Acción Social y Salud Pública, Discapacidad y la Investigadora del caso Libra. En el temario figuran pedidos de informes, citaciones y posibles interpelaciones a funcionarios clave del Ejecutivo, entre ellos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por el escándalo de las criptomonedas y los audios que comprometen a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Este martes, en distintos horarios, están convocadas tres comisiones de trabajo legislativo dominadas por la oposición en la Cámara de Diputados: Acción Social y Salud Pública; Discapacidad; y la Investigadora por el caso Libra.

Los legisladores buscan profundizar y aclarar denuncias de posibles hechos de corrupción que golpean a la administración del presidente Javier Milei: los escándalos por criptomonedas y las acusaciones en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En ese marco, se aprobarán citaciones a funcionarios, entre ellos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La Comisión Investigadora

Con la llegada de Maximiliano Ferraro a la presidencia, la oposición espera acelerar el tratamiento de distintas propuestas para dejar en claro que la Comisión Investigadora comenzó formalmente a funcionar. Los 28 diputados están citados para este martes a las 16, más allá de que el oficialismo se retiró la semana pasada de la primera reunión en la que se consagraron las autoridades.

El libertario Gabriel Bornoroni y la diputada del PRO Silvana Giudici fueron quienes llevaron adelante la estrategia oficialista. “Todo lo que hagan vencido el plazo de la resolución original es inválido. El plazo (de trabajo) de esta comisión ha finalizado. Esta reunión no la avalamos porque es una mentira. Se vulneraron los derechos y no vamos a participar de la comisión”, dijo Bornoroni antes de retirarse junto a otros legisladores.

La comisión investigadora —que tendrá como objetivo determinar la responsabilidad de Javier Milei en la promoción de la criptomoneda Libra— se reunirá cada martes. Tendrá plazo hasta el 10 de noviembre para elaborar informes, dictámenes y conclusiones. Luego, dispondrá de diez días corridos para elevar un informe final a la Cámara de Diputados.

Esta semana se redactará un reglamento, similar al que utiliza la comisión de Juicio Político. Entre otros puntos, establece que la citación de testigos podrá hacerse por cualquier medio, incluso de manera verbal. Las primeras medidas estarán destinadas a solicitar oficios al Poder Judicial y anunciar el primer listado de citaciones, que incluirá a Karina Milei.

“El Congreso tiene la responsabilidad institucional y política de investigar: necesitamos respuestas, esclarecer responsabilidades y proteger a la Argentina ante posibles demandas extranjeras”, afirmó el diputado Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal.

Acción Social y Salud Pública

A las 12, Pablo Yedlin convocó a los legisladores de la Comisión de Acción Social y Salud Pública. La oposición ya adelantó que aprobará pedidos de interpelación a varios funcionarios.

Sabrina Selva, de Unión por la Patria (UxP), pidió la presencia de Karina Milei y del ministro de Salud, Mario Lugones. Los motivos son “en torno a los audios filtrados que han trascendido en la prensa por el entonces director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Dr. Diego Spagnuolo, por presuntos pagos ilegales, y en especial sobre las declaraciones que involucrarían a los funcionarios”.

Desde Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, junto a Miguel Pichetto, Esteban Paulón y Nicolás Massot, entre otros, reclamó también la interpelación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. “La interpelación es el instrumento idóneo de control para obtener una explicación pública, completa y documentada sobre lo ocurrido; verificar la autenticidad del material difundido; identificar intervinientes y puntos críticos de los circuitos administrativos; y adoptar medidas correctivas que prevengan la reiteración de hechos similares”, señaló Agost Carreño en su pedido.

Los diputados del Frente de Izquierda —Alejandro Vilca, Christian Castillo, Vilma Ripoll, Mercedes De Mendieta y Juan Carlos Giordano— también reclamaron la presencia en el Congreso de la secretaria de la Presidencia y del titular de la cartera de Salud.

Discapacidad

Por último, Daniel Arroyo, presidente de la Comisión de Discapacidad, citó a los diputados a las 14 para discutir diversos pedidos de informes al Poder Ejecutivo. Son cuatro, con firmas de distintos bloques.

Sergio Casas, de UxP, solicitó información sobre “las medidas adoptadas y acciones en curso para el esclarecimiento de denuncias públicas acerca de un presunto esquema de recaudación de dinero proveniente de laboratorios farmacéuticos, que involucra al extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo”. En la misma línea, la fueguina Andrea Freites (UxP) presentó un pedido similar.

El socialista Esteban Paulón también pidió la interpelación de Karina Milei y Mario Lugones.

Todas estas iniciativas deberán pasar por la Comisión de Asuntos Constitucionales —liderada por el libertario Nicolás Mayoraz— antes de llegar al recinto. De todos modos, el kirchnerismo y el resto del arco opositor esperan dar un primer paso y un golpe de efecto desde Diputados este martes.