Doble femicidio: confirman que el cuerpo encontrado en Entre Ríos corresponde al chofer que trasladó a Pablo Laurta Néstor Roncaglia aportó detalles clave sobre la investigación y anticipó que los restos desmembrados pertenecen a Martín Palacios.

En medio de la investigación por el doble femicidio en Córdoba, el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, confirmó que el cuerpo que fue encontrado desmembrado pertenece al chofer Martín Palacios “en un 99″.

En una conferencia de prensa, junto al jefe de la Policía provincial, Claudio González, el funcionario reveló detalles del operativo de detención al acusado Pablo Laurta (39).

El hallazgo del cadáver

“En un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacios”, adelantó Roncaglia, aunque aclaró que todavía faltan pruebas determinantes. Según explicó, la Policía Científica trabaja en el cotejo de los tatuajes del torso, dado que los restos encontrados no incluyen los miembros superiores ni la cabeza.

Laurta fue interceptado en Gualeguaychú cuando se preparaba para cruzar a Uruguay con su hijo de 5 años. La captura se produjo tras un intenso seguimiento policial y el análisis de cámaras de seguridad, que permitieron reconstruir el recorrido del Toyota en el que se movía el sospechoso. Ese vehículo luego apareció incendiado, un dato clave para la investigación.

La autopsia y los estudios de ADN serán determinantes para cerrar el círculo sobre la identidad del cuerpo hallado y avanzar en la imputación formal del detenido.

Investigan el vínculo entre el acusado y el remisero

Palacios es el remisero que fue contactado por Laurta para que lo llevara desde Entre Ríos hasta Córdoba. Vecinos de la zona contaron que vieron al acusado bajarse solo del vehículo, rociarlo con nafta, prenderlo fuego y luego alejarse caminando por un campo privado.

Un video que se conoció en las últimas horas muestra el momento en que se encontraron Laurta y Palacios. En la imagen, que pertenece a la cámara de seguridad de un local de Concordia, se ve cómo el acusado llegó con un bolso en la mano hasta el auto que estaba estacionado en la puerta del comercio.

Hubo una secuencia que llamó la atención de los investigadores: Laurta y Palacios se saludaron con un beso. Esto plantea la sospecha de que el presunto asesino y el hombre desaparecido se conocían de antemano. Ese vínculo es investigado por estas horas.