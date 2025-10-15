Doble femicidio en Córdoba: la terrible declaración del único detenido, Pablo Laurta “Todo fue por justicia”, dijo el uruguayo ante la prensa antes de ser trasladado a Concordia, donde también será imputado por el asesinato del chofer Martín Sebastián Palacio.

Pablo Laurta, autor del doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, hizo su primera declaración este miércoles, al ser trasladado desde la ciudad de Gualeguaychú hasta Concordia, en la provincia de Entre Ríos, donde será imputado por el homicidio de Martín Palacio, el chofer que contrató para viajar de esa ciudad a, presuntamente, Santa Fe. Sin embargo, se dirigió a Córdoba, donde habría asesinado a tiros a su expareja y su exsuegra.

“Todo fue por justicia”, dijo a Canal 9 Litoral. La declaración se produjo antes de que efectivos cerraran la puerta del vehículo que lo trasladaría a la fiscalía. Este lunes, la Policía entrerriana encontró un cuerpo, decapitado y sin brazos dentro de una bolsa. Creen que se trata del remisero.

Lejos de mostrar arrepentimiento, el femicida observó de costado a la periodista del medio local presente en el lugar, y reivindicó los crímenes que cometió.

El traslado de Laurta estaba previsto para esta mañana, cuando prestará declaración indagatoria ante la fiscal Daniela Montangie, en una causa que requiere la intervención de la justicia de dos provincias, debido a la imputación que ya pesa sobre el uruguayo por el doble femicidio de su expareja y la madre de esta en Córdoba. Según reportó el citado medio local, se prevé que permanezca en la ciudad entrerriana dos o tres días antes de ser derivado a la provincia de Córdoba.

Por su parte, la fiscal Montangie afirmó que las pruebas recabadas ubican a Palacio en la zona donde se perdió la señal de su teléfono y vinculan al acusado como el último pasajero que subió a su vehículo. “Hay altas probabilidades que sea el cuerpo de Martín Palacio”, sostuvo la funcionaria.

Tras la indagatoria en Concordia, el detenido será trasladado a la cárcel de Bouwer, Córdoba, para responder ante la justicia por el doble femicidio de su expareja y exsuegra.

La cronología del caso

La secuencia se inició el miércoles 8 de octubre, cuando Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, fueron asesinadas a balazos en su vivienda en Villa Rivera Indarte. Laurta, denunciado reiteradamente por acoso y hostigamiento por parte de su expareja, fue señalado como responsable directo por los familiares y vecinos, que declararon en diálogo con el canal de noticias TN que el acusado solía merodear la zona y vigilaba la casa durante días.

Luego de asesinar a Giardina y a su madre, Laurta huyó con su hijo de 5 años. De inmediato, la Justicia activó el Alerta Sofía, lo que permitió intensificar el operativo de búsqueda en distintas provincias.

Durante el operativo, surgió otro dato: Martín Sebastián Palacio, remisero de la ciudad entrerriana de San Salvador, fue contratado por Laurta para viajar hasta Córdoba, tras ingresar al país por un paso clandestino y en canoa. Luego de la desaparición del chofer, su automóvil fue encontrado incendiado en un descampado de Villa Retiro, hecho que también afectó a otros 14 vehículos y obligó a evacuar a más de 130 personas. El vínculo entre Laurta y Palacio fue reforzado por registros de cámaras de seguridad en Concordia, donde aparecen juntos antes del viaje.