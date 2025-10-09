Dólar hoy: a cuánto cotizan el oficial y el tarjeta en los principales bancos El dólar oficial se consigue sin restricciones en los bancos. Pero todavía tiene un recargo de 30% para gastos en bienes y servicios con tarjeta en el exterior. Todos los precios.

El dólar minorista opera este jueves 9 de octubre a $1462,69 para la venta, según el promedio diario del Banco Central (BCRA). A pesar del levantamiento del cepo, el dólar tarjeta continúa con un recargo del 30% sobre el precio oficial en concepto de anticipo de Ganancias.

A mediados de abril, ARCA oficializó la eliminación de esa percepción impositiva para la adquisición de moneda extranjera en el MULC y ratificó la vigencia en los gastos en el exterior que sean pagados en pesos con tarjeta de crédito y débito.

Dólar oficial hoy: banco por banco, a cuánto cotiza este jueves 9 de octubre

Banco Galicia: $1465

Banco Nación: $1455

Banco ICBC: $1465

Banco BBVA: $1460

Banco Supervielle: $1453

Banco Ciudad: $1465

Banco Patagonia: $1470

Banco Santander: $1465

Brubank: $1460

Banco Credicoop: $1455

Banco Macro: $1475

Banco Piano: $1475

Banco Provincia: $1460

Dólar tarjeta hoy: banco por banco, a cuánto cotiza este jueves 9 de octubre

Este tipo de cambio se encarece 30%. Rige para todos los consumos con crédito y débito. La cotización del dólar tarjeta en los bancos:

Banco Galicia: $1904,50;

Banco Nación: $1891,50;

Banco ICBC: $1904,50;

Banco BBVA: $1898;

Banco Supervielle: $1888,90;

Banco Ciudad: $1904,50;

Banco Patagonia: $1911;

Banco Santander: $1904,50;

Brubank: $1898;

Banco Credicoop: $1891,50;

Banco Macro: $1917,50;

Banco Piano: $1917,50;

Banco Provincia: $1898.

Todos los gastos en el exterior con tarjeta están alcanzados desde el 23 de diciembre de 2024 por una percepción del 30% del Impuesto a las Ganancias.