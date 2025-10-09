El dólar minorista opera este jueves 9 de octubre a $1462,69 para la venta, según el promedio diario del Banco Central (BCRA). A pesar del levantamiento del cepo, el dólar tarjeta continúa con un recargo del 30% sobre el precio oficial en concepto de anticipo de Ganancias.
A mediados de abril, ARCA oficializó la eliminación de esa percepción impositiva para la adquisición de moneda extranjera en el MULC y ratificó la vigencia en los gastos en el exterior que sean pagados en pesos con tarjeta de crédito y débito.
Dólar oficial hoy: banco por banco, a cuánto cotiza este jueves 9 de octubre
- Banco Galicia: $1465
- Banco Nación: $1455
- Banco ICBC: $1465
- Banco BBVA: $1460
- Banco Supervielle: $1453
- Banco Ciudad: $1465
- Banco Patagonia: $1470
- Banco Santander: $1465
- Brubank: $1460
- Banco Credicoop: $1455
- Banco Macro: $1475
- Banco Piano: $1475
- Banco Provincia: $1460
Dólar tarjeta hoy: banco por banco, a cuánto cotiza este jueves 9 de octubre
Este tipo de cambio se encarece 30%. Rige para todos los consumos con crédito y débito. La cotización del dólar tarjeta en los bancos:
- Banco Galicia: $1904,50;
- Banco Nación: $1891,50;
- Banco ICBC: $1904,50;
- Banco BBVA: $1898;
- Banco Supervielle: $1888,90;
- Banco Ciudad: $1904,50;
- Banco Patagonia: $1911;
- Banco Santander: $1904,50;
- Brubank: $1898;
- Banco Credicoop: $1891,50;
- Banco Macro: $1917,50;
- Banco Piano: $1917,50;
- Banco Provincia: $1898.
Todos los gastos en el exterior con tarjeta están alcanzados desde el 23 de diciembre de 2024 por una percepción del 30% del Impuesto a las Ganancias.