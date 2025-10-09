El dólar minorista opera este jueves 9 de octubre$1462,69 para la venta, según el promedio diario del Banco Central (BCRA). A pesar del levantamiento del cepo, el dólar tarjeta continúa con un recargo del 30% sobre el precio oficial en concepto de anticipo de Ganancias.

A mediados de abril, ARCA oficializó la eliminación de esa percepción impositiva para la adquisición de moneda extranjera en el MULC y ratificó la vigencia en los gastos en el exterior que sean pagados en pesos con tarjeta de crédito y débito.

Dólar oficial hoy: banco por banco, a cuánto cotiza este jueves 9 de octubre

  • Banco Galicia: $1465
  • Banco Nación: $1455
  • Banco ICBC: $1465
  • Banco BBVA: $1460
  • Banco Supervielle: $1453
  • Banco Ciudad: $1465
  • Banco Patagonia: $1470
  • Banco Santander: $1465
  • Brubank: $1460
  • Banco Credicoop: $1455
  • Banco Macro: $1475
  • Banco Piano: $1475
  • Banco Provincia: $1460

Dólar tarjeta hoy: banco por banco, a cuánto cotiza este jueves 9 de octubre

Este tipo de cambio se encarece 30%. Rige para todos los consumos con crédito y débito. La cotización del dólar tarjeta en los bancos:

  • Banco Galicia: $1904,50;
  • Banco Nación: $1891,50;
  • Banco ICBC: $1904,50;
  • Banco BBVA: $1898;
  • Banco Supervielle: $1888,90;
  • Banco Ciudad: $1904,50;
  • Banco Patagonia: $1911;
  • Banco Santander: $1904,50;
  • Brubank: $1898;
  • Banco Credicoop: $1891,50;
  • Banco Macro: $1917,50;
  • Banco Piano: $1917,50;
  • Banco Provincia: $1898.

Todos los gastos en el exterior con tarjeta están alcanzados desde el 23 de diciembre de 2024 por una percepción del 30% del Impuesto a las Ganancias.

