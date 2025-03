Donald Trump aseguró que está abierto a firmar un acuerdo de libre comercio con Argentina En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, el presidente de EEUU afirmó, además, que Javier Milei es un “gran líder”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que está abierto a firmar un acuerdo de libre comercio con Argentina y aseguró que el presidente Javier Milei, es un “gran líder”.

“Consideraré cualquier cosa. Creo que es un gran, un gran, gran líder. Está haciendo un gran trabajo, un trabajo fantástico. Ha rescatado a ese país (Argentina) del olvido. Sí, analizaremos las posibilidades”, dijo Trump en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.

Si bien no dio más detalles, el presidente de EEUU dejó la puerta abierta a la propuesta que había realizado el propio Milei en ese país.

“Argentina quiere ser el primer país del mundo en sumarse a este acuerdo de reciprocidad que pide la administración Trump en materia comercial”, aseguró el presidente cuando cerró su presentación en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).

Y remató: “De hecho, si no estuviéramos restringidos por el Mercosur, Argentina estaría trabajando en un nuevo acuerdo de comercio con Estados Unidos”. Horas después, el mandatario local se reunió con Trump.

La Casa Blanca aseguró que durante el encuentro ambos hablaron sobre “las innovadoras reformas económicas del presidente Milei” y que el magnate neoyorquino invitó al jefe de Estado argentino a visitar pronto la Casa Blanca. Ambos mandatarios han expresado en público varias veces su afinidad el uno por el otro y sus políticas de corte populista.

El propio Milei dijo que Argentina se sumará también a la política de aranceles recíprocos que ha propuesto Trump y cuya futura aplicación está ahora mismo en fase de estudio.

Asamblea Legislativa

El sábado pasado, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, cuando habló frente a la Asamblea Legislativa, Milei anticipó que estará dispuesto a abandonar el Mercosur para concretar la firma de un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos.

Allí volvió a decir que como parte de su política comercial y exterior buscará empujar un tratado comercial exclusivo con los Estados Unidos, algo que está vedado bajo las condiciones del bloque aduanero regional, que requieren consenso dentro de los países integrantes. El Gobierno libertario ya se había pronunciado en los últimos meses a favor de una flexibilización del Mercosur, una posición que llevaron Milei y Luis Caputo en diciembre pasado a la cumbre regional en Montevideo.

En cadena nacional, el mandatario local dijo que el país debería estar dispuesto a flexibilizar su participación en el Mercosur o incluso abandonarlo con tal de avanzar hacia un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Pero fue más allá y cuestionó el propio espíritu del bloque regional, sobre el que aseveró que “solo ha beneficiado a los industriales brasileños en detrimento de la economía argentina”.

También en su discurso en la CPAC, Milei apoyó la estrategia comercial de Trump para contener a China y cuestionó la agenda doméstica de Sudáfrica, organizador del G20.

Haciendo referencia a los Estados Unidos, Milei señaló: “Esto incluye a los partidos políticos tradicionales, que sin importar su color, coinciden en la tesis fundamental que más estado siempre es mejor. En Argentina teníamos un sistema político compuesto por unas 50 sombras de socialismo. En EEUU, existía la ilusión de bipartidismo con un partido demócrata que marcaba la agenda y un partido republicano incapaz de enfrentarlo hasta la llegada de Donald Trump”.

Y agregó: “La tarea que tenemos por delante no es para políticos tradicionales que han vivido toda su vida del sistema. Es para gente que no le debe nada a nadie, que no está comprometida por los vicios del sistema y que cree que es más importante el cambio que el poder por el poder mismo”, dijo citando a Trump y a sí mismo.

En sus declaraciones de hoy, además, el mandatario de EEUU, confirmó que los aranceles del 25% a Canadá y México entrarán en vigor mañana martes y que serán recíprocos a partir del 2 de abril. “No queda margen para México o Canadá”, dijo el mandatario al ser consultado sobre si ambas naciones podrían evitar los aranceles alcanzando un acuerdo para frenar los flujos de fentanilo hacia Estados Unidos.