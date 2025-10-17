Dramático momento: un perro quedó colgado de un ascensor y un hombre lo reanimó Ocurrió en Buenos Aires, en Villa Crespo, el hombre asistió a la mascota de una vecina que se había desvanecido por ahorcamiento.

Un vecino le hizo maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a un perro que había quedado colgado de un ascensor y le salvó la vida. Ocurrió en un edificio de Villa Crespo y toda la secuencia quedó registrada en un dramático video.

Las imágenes, capturadas por una de las cámara de seguridad del lugar, muestran a una mujer que llega junto al perro y toma el ascensor.

Allí ocurre el drama que deriva en la heroica acción de Leo, el vecino: la puerta se cierra, la mascota queda del lado de afuera con la correa atada al cuello y el ascensor comienza a subir, con lo cual el perro queda colgado.

Cuando el animal se desvanece tras sufrir un estrangulamiento, llega Leo y le salva la vida: primero lo desata, luego lo coloca en el suelo y comienza a realizarle maniobras de RCP. Segundos después, el perro reacciona y la historia tiene un desenlace feliz.

“Tengo un estudio de grabación que está ahí en el primer piso del edificio y escuché la alarma del ascensor. Por suerte, no estábamos con música fuerte”, contó Leo, el vecino héroe, a TN.

Y continuó: “Ahí veo que la señora grita ‘¡Mi perro, mi perro!’. No entendí bien lo que pasaba hasta que bajé a la planta baja y ahí vi al perro colgado”.