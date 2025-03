El 23 de marzo vence el plazo otorgado por ANSES para adherirse a la moratoria previsional Qué trámite se requiere y qué sucederá con quienes no alcancen a adherirse.

El tiempo se acaba para quienes buscan acceder a la jubilación a través de la moratoria previsional. El próximo 23 de marzo vence el plazo para adherirse a este régimen, que permite a hombres y mujeres regularizar aportes previsionales y alcanzar los 30 años requeridos para jubilarse. Esta es la última semana para que quienes aún no iniciaron el trámite lo hagan antes del cierre definitivo.

A partir de esa fecha, quienes no hayan completado el procedimiento y no cumplan con los años de aportes necesarios ya no podrán acceder a la jubilación a través de este mecanismo. Sólo permanecerá la posibilidad de hacer un pago al contado y jubilarse de esta manera, contó la previsionalista Andrea Falcone en diálogo con Infobae.

Según repasó Falcone, los montos a pagar para regularizar los años de aportes faltantes son los siguientes:

5 años: $1.635.720

10 años: $3.271.440

15 años: $4.907.160

20 años: $6.542.880

25 años: $8.178.600

Pero quienes no puedan acceder a ese costo, sólo tendrán la alternativa de acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que tiene requisitos y montos distintos a la jubilación ordinaria (representa el 80% de la mínima, actualmente en $279.121,71, que con el bono de $70.000 se alcanza un total de 349.121,71 pesos).

Por eso, quienes no cumplan con los años de aportes, o los hombres que cumplan 65 años y mujeres, 60, la semana próxima, podrán pedir un turno, que será respetado incluso en los casos que se los cite después del 23 de marzo. Lo que contará, en este caso, es la fecha de iniciación del trámite.

“Para los que están cumpliendo la edad jubilatoria antes del 23 y necesitan regularizar años de aportes, tienen que solicitar turno hasta esa fecha. Y aunque les salga el turno para mayo, porque más o menos lo están dando a 45 días, el turno está vigente porque se sacó durante la vigencia de la moratoria”, explicó la tributarista.

Qué es la moratoria previsional

La moratoria previsional es un régimen especial que permite a las personas que no alcanzaron los 30 años de aportes obligatorios regularizar su situación y acceder a la jubilación. A través de este mecanismo, los beneficiarios pueden completar los años de aportes faltantes mediante un plan de pagos, descontado de manera mensual en sus haberes jubilatorios.

Esta herramienta ha sido clave para que miles de argentinos puedan jubilarse, en especial mujeres, quienes históricamente han tenido más dificultades para completar los años de aportes debido a interrupciones laborales por tareas de cuidado.

Fuentes de Anses informaron que 8 de cada 10 personas que se jubilan hoy lo hacen a través de la moratoria. Sin embargo, expertos y el propio Gobierno consideran que este esquema no es sostenible para el sistema previsional, motivo por el cual será discontinuado la semana próxima.

Actualmente, la moratoria previsional vigente permite regularizar aportes hasta diciembre de 2008 y está dirigida a: