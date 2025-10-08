El Consejo Federal de Inversiones y OLADE sellaron una alianza para fortalecer la planificación energética La firma del convenio tiene por objetivo optimizar el desarrollo y la integración energética en Latinoamérica en base a una planificación sostenible.

La Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) de Argentina firmaron un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el objetivo de promover el desarrollo y la integración energética en la región. La iniciativa busca avanzar en la planificación, asistencia técnica y el intercambio de conocimientos, esenciales para el progreso energético sostenible.

El acuerdo fue formalizado en el marco de la Jornada Federal de Planificación Energética, organizada por el CFI, un evento que reunió a ministros provinciales del sector energético, equipos técnicos y organismos internacionales, con el fin de construir una visión común sobre el futuro energético de Argentina.

Ignacio Lamothe, secretario general del CFI, destacó la importancia de pensar la planificación energética desde una perspectiva federal, señalando que se trata de construir una hoja de ruta compartida que conecte la energía con el desarrollo productivo del país. Lamothe subrayó que este proceso requiere cooperación, continuidad y una visión a largo plazo.

Guido Maiulini, jefe de Asesoría Estratégica de OLADE, resaltó la naturaleza profundamente política de la planificación energética, y subrayó que tanto el multilateralismo como el federalismo comparten la misma lógica de articular diversas realidades e intereses para construir estrategias sostenibles. Maiulini enfatizó que se trata de tener un plan y de mantener un proceso conjunto capaz de adaptarse a cambios geopolíticos, climáticos y tecnológicos.

El convenio se enfoca en varias líneas de acción, entre ellas la creación del Consejo de Planificación Energética Regional, que promueve la armonización de metodologías y escenarios entre los países. También se destacan proyectos como ENLACE, un hub regional de conocimiento energético, la Iniciativa de Integración Energética CELAC–Unión Europea, y el Proyecto de Integración Gasífera del Mercosur + Chile, entre otros.

Rodrigo Moreno, consultor de OLADE, presentó el caso chileno de planificación energética a largo plazo, haciendo hincapié en la importancia de anticipar las necesidades del sistema y coordinar a los diversos actores públicos, privados y territoriales. Esta planificación proactiva, dijo Moreno, es clave para orientar las inversiones en infraestructura, facilitar la integración de energías renovables y garantizar una transición justa.

El convenio marco establece mecanismos para desarrollar proyectos conjuntos de investigación, formación y fortalecimiento institucional, enfocados en planificación energética, marcos regulatorios y convergencia regional. También contempla la realización de talleres, seminarios y publicaciones técnicas, y la gestión de financiamiento para apoyar a las provincias en la formulación de estrategias energéticas sostenibles.

Con este acuerdo, OLADE y el CFI reafirman su compromiso con la cooperación interinstitucional y la planificación estratégica como pilares fundamentales para una transición energética justa e integrada. Reconocen que los desafíos del desarrollo energético requieren de acciones coordinadas y una visión común entre los países de América Latina y el Caribe.