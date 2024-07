El desesperado pedido del papá de Loan a Javier Milei: “No nos deje solos” José Peña viajó hasta la Ciudad de Buenos Aires para buscar el apoyo de las autoridades nacionales.

Se cumplen 27 días de la búsqueda de Loan Danilo Peña y la Justicia aún sigue encontrando pistas diferentes, aunque ninguna con la firmeza suficiente para dar con su paradero. Por este motivo, José Peña, el papá del nene de cinco años, viajó de Corrientes a la ciudad de Buenos Aires para buscar el apoyo de las autoridades nacionales.

En diálogo con Telenoche, el hombre aseguró que necesitan “encontrar una solución” ya que para él “está todo trabado”.

Por otra parte, sobre el relato de su hermana Laudelina, quien cambió la versión de los hechos al afirmar que se trató de un accidente y luego desmentirlo, dijo que se “sorprendió por su actitud”.

“Yo fui sin querer, fui de mi voluntad, no avisando a nadie. Fui con él”, relató sobre el almuerzo al que asistió con Loan. “Yo primero pensé que se había perdido, pero después pasaron las horas y no lo pudimos encontrar. Hasta hoy lo seguimos buscando y no lo puedo creer”, añadió Peña.

Por otra parte, el papá del chico indicó que fue su hermana la que llevó al nene al naranjal. “Ella fue la que se los llevó y Antonio Benítez los esperaba allá”, relató.

Por su parte, el hermano de Loan sospecha las contradicciones en las declaraciones de Laudelina, Macarena y Camila.

Al hablar sobre cómo es el nene, José aseguró que “Loan es re vivo” y descartó que se haya podido ir con cualquiera. “Nadie escuchó nada, ni gritos, llantos, nada”, indicó. Asimismo, mencionó que tampoco hay posibilidad de que se haya tratado de un accidente.

En otro momento de la entrevista, al ser preguntado por el comisario de 9 de Julio -que está entre los detenidos- indicó: “Me comentaban que Maciel era un tipo malo y que no se llevaba con la gente”.