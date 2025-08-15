El festejo de Adorni por el fallo de YPF: “Décadas de gestiones decadentes nos trajeron hasta acá” La Justicia de EEUU suspendió la entrega de acciones de YPF. El vocero, Manuel Adorni, festejó y culpó a las “gestiones decadentes” del kirchnerismo.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, celebró la decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York de mantener en suspenso la entrega de acciones de YPF, y cargó contra el kirchnerismo por sus “gestiones decadentes” y su “intervencionismo”.

“Día clave en el juicio YPF. La Corte de Apelaciones de NY otorgó la suspensión en la entrega del 51%. Décadas de intervencionismo y gestiones decadentes nos trajeron hasta acá: nunca más. Fin”, manifestó en sus redes.

De esta manera, el vocero presidencial cargó contra el segundo mandato de la expresidenta Cristina Kirchner, en donde se realizó la expropiación de la petrolera y, en 2012, se embargó el 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de Repsol.

La Corte de Apelaciones de Nueva York, en Estados Unidos, resolvió mantener en suspenso la orden de la jueza Loretta Preska de entregar las acciones de la empresa petrolera como pago, en el juicio por la estatización del 51% de la empresa petrolera.

Así lo informaron las autoridades de esa corte neoyorquina este viernes.