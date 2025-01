El gobernador de Chubut responsabilizó a la resistencia mapuche por los incendios Ignacio Torres aseguró que la organización armada mapuche respondió con la quema de lugares tras el desalojo del Parque Nacional “Los Alerces”.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, responsabilizó a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) de los incendios forestales en Epuyen y otras zonas de la provincia, en respuesta al desalojo que expulsó a la organización armada del Parque Nacional “los Alerces”.

A través de su cuenta de X, el gobernador aseguró que el avance del fuego no es casual sino que “obedecen a la planitifación de los mismos delicuentes de siempre, que se amparan en un sector garantista de la Justicia que les asegura impunidad, con causas que demoran años en ser resueltas”.

“Hace pocos días, desalojamos a un grupo de delincuentes que, bajo falsas banderas, decidieron usurpar tierras en el Parque Nacional “Los Alerces”, poniendo en riesgo el patrimonio de todos los argentinos”, inició en su post de la cuenta de X, y agregó: “A las pocas horas del desalojo tuvimos tres focos de incendio simultáneos, uno en Epuyén que arrasó con más de 70 viviendas”.

En la misma línea, amplió: “Ayer, intentaron incendiar también la “Estancia Amancay”, en la Cordillera, atacando con bombas molotov y prendiendo fuego toda la maquinaria y los vehículos del lugar”.

“Que quede claro: este tipo de atentados no son casuales, sino que obedecen a la planificación de los mismos delincuentes de siempre, que se amparan en un sector garantista de la Justicia que les asegura impunidad, con causas que demoran años en ser resueltas”, subrayó.

Por último, aseguró que no permitirá que “nigún violento” lo intimide, y prometió que no desacasnará “hasta que estos delincuentes estén presos y los ciudadanos de bien puedan vivir tranquilos”. “¡EN CHUBUT LA LEY SE CUMPLE Y NO LES TENEMOS MIEDO!”, concluyó.