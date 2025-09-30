El Gobierno dispuso un nuevo aumento en la factura del gas: desde diciembre de 2023 los usuarios sufrieron subas del 1125% Se trata de un recargo en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

El Gobierno estableció un recargo del 7% sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), en el marco de la reestructuración del sistema energético. El impacto sobre las facturas de los usuarios será mínimo. Se empezará aplicando con la publicación de los procedimientos de facturación.

Así quedó establecido mediante la Resolución 1448/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial. Teniendo en cuenta que el Ejecutivo declaró la emergencia del Sector Energético Nacional en lo que respecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural, “establécese que el recargo previsto será equivalente al siete por ciento (7%) sobre el precio de gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), por cada metro cúbico (m3) de nueve mil trescientas kilocalorías (9300 kcal) que ingrese al sistema de ductos en el Territorio Nacional”, indica la norma.

En los considerandos, se indica que “la política de mantener un esquema de subsidios generalizados y crecientes en el tiempo implementada a través de los aportes del Tesoro Nacional, resulta incompatible con la situación financiera por la que atraviesan las cuentas públicas, encontrándose el Estado Nacional imposibilitado de continuar realizando dichos aportes que funcionaron como un subsidio generalizado a toda la demanda implementado por las administraciones anteriores”.

El traslado que este recargo tendrá en la factura de los usuarios es leve. El economista especialista en el sector Julián Rojo destacó que el recargo pasa de 6,8% a 7%. Precisó que en el caso de los usuarios sin subsidios, el aumento en la boleta será de aproximadamente $27 para un consumo promedio sin estacionalidad. En tanto, para N2 serán unos $15 (menores ingresos) y para N3 (ingresos medios) unos $18.

La resolución señala que la Secretaría de Energía debe “continuar con la implementación de las acciones necesarias e indispensables, con relación a los segmentos comprendidos en la emergencia, con el fin de establecer los mecanismos para la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para seguir garantizando la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios de todas las categorías”.