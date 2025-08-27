El Gobierno evalúa reformas en ANDIS, por las presuntas coimas La idea en danza es que deje de ser un ente descentralizado y que el Ministerio de Salud pase a tener una mayor tutela sobre ella.

Frente a la tormenta perfecta, el Gobierno de Javier Milei analiza en la estrategia del silencio y se enfoca en dar un golpe de efecto con la idea de calmar un poco las aguas en medio del creciente escándalo por presunta corrupción. La Casa Rosada evalúa por estas horas reestructurar la estructura administrativa de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el organismo involucrado en la causa que surgió tras los audios de su exdirector ejecutivo, Diego Spagnuolo, donde se describe un supuesto esquema de sobornos junto a la droguería Suizo Argentina.

Se analiza que la ANDIS deje de ser un organismo descentralizado y que el Ministerio de Salud pase a tener una mayor responsabilidad sobre ella, según adelantaron desde la cúpula presidencial.

La ANDIS se constituyó en 2017 durante la gestión de Mauricio Macri a través del Decreto 698/2017, que le otorgó el estatus de organismo descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y la potestad de gestionar sus licitaciones. Bajo este mismo modelo funcionan la ANMAT y el Instituto Nacional del Cáncer.

Según el portal oficial Comprar, hasta la salida de Spagnuolo se habían iniciado 31 procesos licitatorios. El mismo día de su desplazamiento, también fue removido Daniel Garbellini, director de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, quien tenía un rol clave en la compra de medicamentos e insumos.

Por la naturaleza descentralizada del organismo, las autoridades sanitarias no tenían acceso directo al detalle de esos procesos. “Ahora que lo intervenimos podemos ver los primeros números, antes no lo podíamos hacer y quedaba todo a su disposición”, señalaron en el Gobierno. La intervención fue oficializada mediante un decreto publicado el viernes pasado, que designó a Alejandro Vilches -hombre de confianza del ministro Mario Lugones- como interventor.

A diferencia de Spagnuolo, que había sido impulsado por el propio Milei y no respondía a la conducción del Ministerio de Salud, Vilches llega desde la Secretaría de Gestión Sanitaria y responde directamente a Lugones.

En la Casa Rosada trazan un paralelismo con el Hospital Bonaparte, que a comienzos de año también fue intervenido por decisión de Lugones y la Presidencia, al detectarse problemas de gestión. “Si es que sucede, lo de la ANDIS podría ser algo similar”, admiten.

Mientras tanto, el Ministerio de Salud inició auditorías internas para esclarecer la situación del organismo y determinar si existieron irregularidades durante la gestión de Spagnuolo y Garbellini. El nuevo interventor debe presentar un informe de evaluación administrativa y funcional, en coordinación con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor presidencial Santiago Caputo.

> Qué datos dejó una encuesta

Una encuesta reciente de la consultora Managment & Fit reveló que el 94,5 por ciento de los bonaerenses conocen el Caso Spagnuolo y un 73,2 por ciento considera que lo sucedido es “grave”.

El estudio fue realizado entre lunes y martes entre la población (entre 16 y 75 años ) de la provincia de Buenos Aires, a raíz de las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre, con un alcance de 1000 casos efectivos y un nivel de confianza del 95 por ciento y un margen de error de +/-3.1 por ciento. Para el 59,2 por ciento, los audios y los hechos de corrupción denunciados en ellos, son verdaderos.

