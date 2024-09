El Gobierno garantiza a empresarios flexibilidad para diseñar los despidos "Van a poder diseñar el sistema de despidos que quieran", anticipó el ministro Sturzenegger. También anunció el fin de la obra pública.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, garantizó que la reglamentación de la reforma laboral contará con flexibilidad en materia de despidos y ratificó el fin de la obra pública, al exponer ante empresarios en un almuerzo de la Fundación Mediterránea.

Sturzenegger, presentó ante empresarios y el exministro Domingo Cavallo las amplias posibilidades que el sector privado tendrá para echar personal, apenas entre en marcha su reforma laboral: “Van a poder diseñar el sistema de despidos que quieran”, anticipó.

La expresión del funcionario fue hecha en las vísperas de lo que será la reglamentación de la reforma incluida en la Ley Bases, que tiene como eje flexibilizar al máximo las responsabilidades de los empleadores frente a los derechos de sus empleados. La medida, según argumenta el Gobierno, tiene como fin alentar el blanqueo de trabajadores y la toma de nuevos empleados.

El ministro recordó que ‘hay un artículo en ley bases que lleva el título de Fondo de Cese que dice que las partes pueden salirse de la Ley de Contrato de Trabajo en lo que refiere a los despidos, un tema medular de la relación laboral”.

En este sentido, dirigiéndose a los empresarios, puntualizó que “en la reglamentación, que espero salga esta semana, a nivel convenio colectivo van a poder diseñar el esquema que quieran, con la flexibilidad que quieran, a nivel empresa grande, mediana o chica’.

Al respecto, precisó que ‘pueden seguir manteniendo la indemnización por ley, un fondo individual como la UOCRA, un fondo solidario a nivel industria o contratar un seguro” ante lo que aclaró que “el gobierno no dice nada, lo tienen que decidir ustedes, van a tener que tener mucha neurona’. Asimismo, especificó que si alguna de las partes, ya sea la empresa o el trabajador no convalidan el acuerdo, tienen la potestad de desestimar el Fondo de Cese inspirado en el régimen de la construcción. Además, como si fuera poco, el funcionario expresó que mientras él pueda “la obra pública no vuelve más”.

Sturzenegger lanzó esas definiciones ante los titulares de los principales laboratorios nacionales e internacionales en el país, así como también su exlíder y mentor Domingo Cavallo, el padre de la convertibilidad (1 peso / 1 dólar), del blindaje, del megacanje y del corralito, entre otras ‘hazañas’ que cayeron en desgracia.

“Van a tener que tener mucha neurona’, les pidió y lanzó uno de los axiomas del gobierno de Javier Milei: “La obra pública no vuelve más”, con lo cual dejó claro que el Estado mantendrá congelados los proyectos que habían comenzado en administraciones anteriores. Al respecto, acusó que ‘había un grupo de funcionarios que iban vendiendo las obras por los municipios y las provincias’ y señaló que ‘la obra pública era un mecanismo de corrupción y sometimiento político’, ante lo que ‘hacía falta decisión para eliminar todo eso de un saque, y Javier Milei lo hizo’.

MIRA TAMBIÉN Subsidios de luz y gas: hoy termina el plazo para anotarse y pagar los servicios más baratos

En otro pasaje de su intervención, el ministro defendió el veto a la ley que aumentaba las jubilaciones, al sostener que ‘no se puede emitir una ley sin ocuparse de los recursos’. “Si el Congreso quiere gastar, tiene que decir de dónde sale el dinero” y buscando un guiño en el público manifestó: “¿cómo fue que dejamos que en el Congreso se instale algo así?”, se preguntó.

> Milei analiza ir al Congreso a presentar el Presupuesto

El presidente Javier Milei evalúa asistir al Congreso para encabezar la presentación del Presupuesto 2025, en el marco de la creciente necesidad de involucrarse personalmente en aspectos claves de la política. De esta forma, planea dar el presente en la sesión informativa prevista para el 16 de septiembre, fecha límite que tiene el Poder Ejecutivo para presentar la iniciativa.

En el caso de asistir, sería la primera vez que un mandatario expusiera en la sesión informativa, tarea que suele desempeñar el ministro de Economía de turno. La idea del libertario es iniciar una nueva tradición respecto a la relación de la política con las cuentas públicas.

El Presupuesto 2025 será el primero bajo la administración libertaria e intentará implementar una regla fiscal explícita, diseñada para que el superávit primario sea suficiente para cubrir los intereses de la deuda.

Milei reveló que trabaja en el rediseño del Presupuesto 2025 bajo la premisa de déficit cero. “Se plantea un conjunto de gastos, se hace una estimación de ingresos, y de ahí deriva el resultado primario, tiene la carga de los intereses, sale el resultado financiero y de ahí sale el financiamiento. No vamos a usar esa metodología”, aclaró.