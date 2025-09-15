El Gobierno implementó cambios en la Agencia de Discapacidad, en medio del escándalo de coimas y la salida de Spagnuolo Gianfranco Scigliano ocupará el cargo de Subdirector Ejecutivo del organismo, entidad que permanece intervenida

De acuerdo a lo expresado en el Decreto 666/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó la designación de Gianfranco Scigliano como subdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

La medida se conoce tras la difusión de audios atribuidos al extitular de Andis, Diego Spagnuolo, y en medio de la consecuente investigación por un presunto sistema de retornos en la compra de medicamentos dentro del organismo, que derivó en su intervención semanas atrás. El proceso fue fijado por un plazo inicial de 180 días y tiene a Alejandro Vilches como interventor.

Según su perfil en la red social LinkedIn, Scigliano es licenciado en Ciencia Política con especialización en Estudios Políticos por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Además, cursa una Maestría en Administración Aplicada en la Escuela de Negocios de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

“Desde los 18 años desarrollé mi carrera en el sector público. Fui Director Nacional de Articulación y Seguimiento de Políticas Públicas en el Ministerio de Salud de la Nación Argentina, también trabajé en los poderes ejecutivo y legislativo del gobierno local de Esteban Echeverría, en la Subsecretaría de Tierras y Acceso Justo al Hábitat del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y como docente a cargo de la cátedra de Mediación Política en el Instituto Provincial de la Administración Pública de Buenos Aires”, agregó el funcionario en su perfil.