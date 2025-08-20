El Gobierno nacional anticipó que los servicios públicos como luz y agua subirán en línea con la inflación

Luego del incremento de más de 500% en las tarifas durante el 2024, en año electoral la luz, el gas y el agua subió menos de 30%, incluso por debajo de la inflación. Hacia adelante, el Gobierno anticipó que los servicios públicos subirán en línea con los precios, pese a que la suba del tipo de cambio incrementa los costos en dólares.

La canasta de servicios públicos del AMBA subió 35% en agosto frente al mismo mes del año pasado, apenas por debajo de la inflación, que fue del 36,6%, según el último dato del Indec para julio. Desde diciembre de 2023, la diferencia es marcada: mientras la inflación acumuló 155,4%, el gasto en tarifas escaló 578%. Así se desprende del último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), de la UBA y el Conicet.

Un hogar promedio del AMBA destinó en agosto $188.194 para cubrir electricidad, gas, agua y transporte. La factura eléctrica fue de $40.900, la de gas $43.105, el agua costó $31.170 y el transporte $73.019. A pesar de que hubo aumentos en todos los rubros, el gasto total cayó 2,7% en relación con julio. La baja se explicó por una menor demanda de electricidad y gas tras el fin del invierno, que compensó los incrementos en boletos de colectivos, tarifas de agua y cargos fijos de la energía.

En el análisis interanual, el transporte fue el rubro que más se encareció con un aumento del 56%, seguido por el agua con 27%, el gas con 23% y la electricidad con 22%.

En términos de cobertura de costos, los usuarios del AMBA pagan en promedio el 50% de lo que valen los servicios públicos y el Estado cubre la otra mitad, aunque con diferencias marcadas según el nivel de ingresos. En electricidad, los usuarios de mayores ingresos (N1) afrontan el 81% del costo, los de ingresos medios (N3) el 39% y los de ingresos bajos (N2) solo el 26%. En gas, el N1 cubre el 68%, el N3 el 22% y el N2 apenas el 18%. El resto lo cubre el Estado.

La comparación entre agosto de 2024 y agosto de 2025 muestra que la cobertura se redujo levemente en electricidad para el segmento de mayores ingresos por la vuelta de subsidios, mientras que creció en gas. Para los usuarios medios y bajos, las proporciones se mantuvieron estables, aunque con bonificaciones decrecientes en los precios mayoristas.

El informe también muestra que los subsidios económicos a los sectores de agua, energía y transporte se redujeron 57% en términos reales interanuales. En energía, la baja fue del 63%, en transporte del 29% y en agua del 100%, ya que AYSA dejó de recibir transferencias.

Los subsidios a la energía, que representan el 67% del total, cayeron 63% en términos reales. Dentro de este rubro, las transferencias a CAMMESA disminuyeron 55% real, las de ENARSA se recortaron 76%, y las del Plan Gas.Ar bajaron 39%. La reducción se explica por la suspensión de importaciones de gas desde Bolivia, la menor compra de GNL a precios inferiores a los de 2024, el aumento de la producción local, la mayor capacidad de transporte del gasoducto Presidente Perito Moreno y la mejora en la cobertura tarifaria.

En términos reales, la factura de luz y gas del AMBA todavía se ubica por debajo de los niveles de 2019. Sin embargo, desde abril de 2024 comenzó un proceso de recomposición. En agosto de 2025, con subas nominales del 2,1% en la electricidad y del 2,2% en el gas, las facturas crecieron en valores constantes 0,9% para los usuarios N1, 2,4% para los N2 y 1,8% para los N3 en el caso de la luz, y 1,8%, 1,5% y 1,6% respectivamente en el caso del gas.

La apuesta oficial es llegar a las elecciones sin un nuevo shock tarifario que pueda alimentar la inflación y deteriorar el poder adquisitivo.

Así lo anticipó Daniel González, viceministro de Economía, en su última aparición pública. En un evento energético de la Amcham, aseguró: “Tratamos de acompañar todos los meses para que la evolución de la tarifa no sea muy distinta que la de la inflación, al final del día si no pagamos por la energía lo que cuesta vamos a tener menos energía”.

Además, el ministro coordinador de Energía y Minería agregó: “Hoy los subsidios son 0,5, 0,6% del PBI, entonces nos podemos dar el lujo para adelante, dado que el trabajo más grueso ya lo hicimos, de ser un poquito más selectivos en cómo seguimos evolucionando en cuanto a la reducción de subsidios”.