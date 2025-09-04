El Gobierno Nacional oficializó la emergencia agropecuaria en 16 departamentos de San Juan La medida respondió a recomendaciones de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios luego de analizar la situación y alcances de los fenómenos meteorológicos,

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, firmó, a través de la Resolución 1306/2025, la declaración de emergencia agropecuaria para las explotaciones frutihortícolas de la provincia de San Juan afectadas por granizo y/o peronóspora, según corresponda, y de la Resolución 1305/2025 para 12 partidos bonaerenses por inundaciones.

En el marco de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA), se abordó las situaciones de los territorios afectados con intención de que los beneficios lleguen a los productores bajo la aplicación de la ley 26.509 y sus modificatorias.

Se estableció para San Juan, homologando el decreto provincial respectivo, desde el 1° de abril de 2025 y hasta el 31 de marzo de 2026, e incluye a las explotaciones afectadas de vid, membrillo, alfalfa, almendros, duraznos, granada, nogal, manzana, pera, cereza, ciruela, olivo, pistacho, tomate, melón, sandía, cebolla y hortalizas, agrupadas todas como explotaciones frutihortícolas, en los departamentos de: Angaco, 9 de julio, Caucete, Chimbas, Sarmiento, Santa Lucía, Pocito, Rivadavia, Rawson, San Martín, Zonda, Iglesia, 25 de Mayo, Albardón, Ullum y Jáchal.

De la reunión de la Comisión nacional participaron los miembros estables de la CNEyDA en representación de sus organismos, el INTA; de las carteras nacionales del Interior y de Economía, del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y Banco Nación; del Servicio Meteorológico Nacional (SMN); las entidades agropecuarias, y otros representantes técnicos provinciales.

Para acceder a estos beneficios, los productores deberán presentar el certificado de emergencia agropecuaria emitido por la autoridad competente de la provincia. El listado será remitido a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios. Deben dirigirse a la Dirección de Contingencias Climáticas. 4to piso, Nucleo 5- Centro Cívico.

El Gobierno de San Juan, coordinando acciones con el Gobierno Nacional, continuará trabajando para acompañar a los productores y resguardar la actividad agropecuaria frente a los efectos climáticos adversos.