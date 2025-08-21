El Gobierno pidió la expulsión del país de los hinchas de la Universidad de Chile Hay 2 heridos graves y 110 detenidos por la batalla campal que estalló en medio del partido de la Copa Sudamericana.

Tras los graves incidentes en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, de Independiente, durante el encuentro que el local sostenía con Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, el Gobierno recibió este jueves a Álvaro Elizalde, ministro del Interior del país trasandino. Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior argentino, fue el primer funcionario en recibir a Elizalde, quien luego se reunió con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

“Recibí al ministro del Interior de Chile, Álvaro Elizalde, quien viajó a nuestro país a causa de los graves incidentes ocurridos en el partido entre Independiente y la U. de Chile. También participó de la reunión el embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo”, informó Catalán desde sus redes sociales.

Además, el funcionario argentino indicó: “Desde el Gobierno nacional, encabezado por el Presidente Javier Milei, ya dispusimos las medidas de nuestra competencia: identificación de los responsables, pedidos de expulsión y la aplicación del derecho de admisión de por vida en los estadios de Argentina”.

Por otro lado, Catalán recordó que “el Ministerio de Seguridad de la Nación no tiene injerencia en los dispositivos de seguridad que organizan las provincias”.

“Dentro y fuera de los estadios, la responsabilidad recae en las fuerzas de seguridad provinciales y en el organismo competente, en este caso Aprevide. Son las autoridades bonaerenses quienes deben dar explicaciones y llevar adelante las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos y asumir las responsabilidades que les caben”, sostuvo el vicejefe de Gabinete del Interior.