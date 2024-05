El Gobierno se desligó de la crisis en Misiones: “No podemos interferir, es un conflicto entre partes y el Estado no es una de ellas” El portavoz presidencial, Manuel Adorni, consideró que el reclamo salarial de policías y docentes debe ser resuelto por las autoridades provinciales.

El reclamo salarial que realizan policías y docentes en la provincia de Misiones se convirtió en un tema de agenda que las autoridades nacionales monitorean diariamente, aunque de momento no piensan intervenir de modo directo. “Los docentes dependen del Gobierno provincial, por lo tanto el Gobierno nacional no puede interferir ni en esa negociación ni en ese conflicto, que es entre partes y el Estado (nacional) no es una de ellas”, resumió Adorni en la rueda de prensa que ofreció esta mañana en la Casa Rosada.

El portavoz presidencial aclaró que la administración de Javier Milei “está atenta a lo que pasa, a cómo se desenvuelven los hechos”, y auguró que el conflicto “se va a resolver” porque “la provincia va a estar a la altura de las circunstancias”.

Adorni también afirmó que el ministro del Interior, Guillermo Francos, “habla con todos los gobernadores, también con el de Misiones”, y añadió: “Por supuesto que estamos atentos a cómo se desenvuelven los hechos y asistiendo a los ciudadanos como lo podemos hacer”.

Los dichos del vocero coinciden con lo que vienen manifestando distintos funcionarios. De hecho también hoy, el ministro del Interior, Guillermo Francos, afirmó que se trataba de un problema al que la provincia debía buscarle la solución.

“Yo conversé con el gobernador, por supuesto, en estos días dos o tres veces. Nos pusimos a disposición. Es un tema al que claramente tiene que buscarle una solución la provincia”, afirmó el ministro en declaraciones a Radio Rivadavia.

“El Gobierno no puede meterse a tratar de solucionar los problemas porque ellos tienen sus metodologías, sus formas”. añadió.

Hoy se cumple una semana exacta del inicio de las protestas en Misiones, cuando efectivos de la Policía local comenzó a reclamar por mejoras salariales con la toma del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional 1.

Desde ese momento, el conflicto fue un subibaja. Primero fue minimizado por la administración de Hugo Passalacqua y ceñido a un mero problema judicial, ocasionado por el levantamiento de retirados con escasa presencia de personal en actividad. Pero la intervención de las fuerzas federales el domingo para despejar la Avenida Uruguay frente al Comando derivó en una agudización. El lunes se cortó el diálogo.

Este jueves, las negociaciones con los efecivos de seguridad se retomaron. Las autoridades volvieron con un ofrecimiento que habían jurado no poder otorgar horas antes. En vez de aumentar el 20% los haberes, la suba sería del 30%. La asamblea, que reúne a menos de dos centenares de uniformados de una fuerza compuesta por más de 10 mil, dijo no. Y la oferta fue rechazada.

Sin embargo, la provincia sumó otro foco de conflicto, que si bien lleva ya varias semanas, se profundizó en medio del escenario de conflicto con la Policía. Este jueves, los docentes marcharon solos a la Legislatura. Quisieron entrar a la sesión, rompiendo el vallado colocado con anterioridad. La Policía lo impidió con violencia. El saldo fue de 20 personas afectadas que requirieron atención médica.

En el recinto de la Cámara de Representantes, el oficialismo aprobó un repudio a la forma en que los policías reclamaban mejoras en sus ingresos. Puntualizaba que las pérdidas por el movimiento suman unos 10 millones de pesos diarios.

Además, el diputado del Frente Renovador Luis Pastori señaló durante su intervención que las crisis de las provincias con sus empleados públicos aparecieron luego de dos medidas del gobierno de Javier Milei: la devaluación y el proceso inflacionario sobreviniente. Y evaluó que en Misiones quedaba solucionada a partir del 30 de mayo con los aumentos que había dispuesto el poder Ejecutivo.

