El Gobierno tiene decidido vetar también el financiamiento universitario en caso de que lo apruebe el Senado Las autoridades nacionales buscan que el proyecto no sea discutido en la Cámara alta esta semana, pero advierten que no hay negociaciones por la letra chica del texto y que la Casa Rosada no lo va a aceptar

