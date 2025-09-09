El mensaje de la mesa política del Gobierno tras su primera reunión: “Vamos a defender el proyecto con uñas y dientes” La Libertad Avanza difundió la primera foto de la nueva estructura, con Milei a la cabeza. Ahora comenzó el segundo encuentro, con dirigentes de la provincia de Buenos Aires del PRO

El presidente Javier Milei encabezó este martes, desde las 9.30 en la Casa Rosada, las reuniones de la mesa nacional impulsada por el Gobierno tras la derrota de La Libertad Avanza en las recientes elecciones en la provincia de Buenos Aires.

El mandatario busca retomar el diálogo con distintos sectores, mejorar el proceso de toma de decisiones en cuestiones partidarias y recuperar impulso de cara a los comicios del 26 de octubre.

La reunión estará presidida por Milei, la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el asesor, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el vocero, Manuel Adorni.

Sorprendidos por el anuncio, un grupo de mandatarios provinciales aclaró esta mañana que nunca fueron convocados de manera oficial y, además, lanzaron duras críticas al manejo de los funcionarios nacionales.