El mensaje del Gobierno ante una eventual suba de la inflación tras el fin del cepo: “No van a vender El vocero presidencial Manuel Adorni dijo que no hay motivos para una aceleración de la inflación. “La situación monetaria está absolutamente controlada”, remarcó.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, envió un fuerte mensaje ante una eventual suba de costos tras el fin del cepo cambiario: “No van a vender y deberán bajarlos”. Adorni dijo que no hay motivos para que aumente la inflación como consecuencia del fin de las restricciones cambiarias.

Adorni dijo ante eventuales remarcaciones de precios por la salida del cepo cambiario: “Hay varios actores de la economía como comerciantes minoristas y mayoristas que están acostumbrados a ver un país mal hecho”.

El funcionario, cabeza de lista de candidatos a legisladores porteños de La Libertad Avanza, planteó: “Lo que haya pasado ayer con los precios, a medida que pasen los días y comprueben lo que decimos, que las cosas están bien hechas, los precios se van a reacomodar. No es algo que nos preocupe, estamos todos a ver a un país que siempre le va peor, nos tendremos que acostumbrar que a partir de ahora vamos a ver a un país al que cada vez le irá un poco mejor”.

Adorni dijo, en declaraciones a Radio Mitre, en ese eventual escenario: “No van a vender nada, van a perder y van a tener que bajar los precios otra vez. A diferencia de otras veces, que había aumentos de precios por convalidación monetaria, un gobierno con un Banco Central que tiraba toneladas de billetes a calle, siempre encontrabas a gente con billetes para vender productos a cualquier precio. Eso no va a pasar, no emitimos un peso y hay baja inflación”.

Adorni insitió en que “la situación monetaria está absolutamente controlada. Para nosotros, la cuestión monetaria es la única explicación del nivel de inflación, que está directamente relacionado con el valor del dólar.” y que por eso “no hubo devaluación, lo que hubo fue una liberación del tipo de cambio”.

Con tintes de campaña, apuntó contra Macri: “El propio Mauricio Macri dice que por la salida del cepo ‘va a haber inflación, los precios se van a disparar, no está tan mal pero los precios se van a disparar’. Bueno, porque cuando él levantó el cepo efectivamente no tenía las cuentas equilibradas y no tenía orden monetario, cosa que nosotros sí“.

“Esto no se vio nunca en la historia, entonces algunos están un poco perdidos en el análisis, pero el dólar no se va a disparar. Lo que se vio ayer fue simplemente lo que ocurre lo que hubiese ocurrido en cualquier situación similar donde se levanta una restricción cambiaria que lleva años” agregó.